Autofahrer übersieht in Bobingen rote Ampel und fährt Kind an

Ein Autofahrer fährt in Bobingen ein Kind an und verletzt es. Das Mädchen will an der Ampel die Straße überqueren, doch der Autofahrer hält nicht an.

Glück gehabt hat ein siebenjähriges Mädchen bei einem Unfall in Bobingen: Ein Autofahrer hat eine rote Ampel übersehen und ist losgefahren, als das Kind gerade die Krumbacher Straße überqueren wollte. Wie die Polizei berichtet, hatte das Mädchen am Montag gegen 7.45 Uhr am Übergang zum Willi-Ohlendorf-Weg vorschriftsmäßig gewartet, bis die Ampel Grün zeigte. Der 72-jährige Autofahrer fuhr auf der Krumbacher Straße Richtung Osten und übersah das geltende Rotlicht der Ampel.

Das Auto erfasste das Mädchen frontal. Das Kind wurde aber glücklicherweise nicht schwerer verletzt, berichtet die Polizei. Mit einer Beinverletzung wurde es ins Krankenhaus gebracht. (adi)

