12:16 Uhr

Autofahrer wird in Königsbrunn von Sonne geblendet und rammt geparktes Auto

Eine böse Überraschung erlebte der Fahrer eines Lieferwagens am Donnerstag in Königsbrunn: Wegen der tief stehenden Sonne sah er schlecht. Plötzlich kracht es.

Ein 25-Jähriger hat am Donnerstagmorgen mit seinem Lieferwagen ein geparktes Auto gerammt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 8 Uhr in der Aumühlstraße in Königsbrunn unterwegs. Wegen der tief stehenden Sonne übersah er ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Auto und fuhr auf das Hindernis auf.

Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden allerdings erheblich beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9000 Euro. (adi)

Lesen Sie auch:

Themen folgen