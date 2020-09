vor 29 Min.

Autofahrerin fährt Radlerin in Bobingen vom Rad

Eine 57-Jährige Autofahrerin übersieht in Bobingen eine Radlerin. Die wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Leichte Verletzungen erlitt eine Radfahrerin bei einem Unfall in Bobingen. Eine 57-Jährige war laut Polizei am Donnerstag gegen 8 Uhr mit ihrem Auto auf der Hochstraße unterwegs. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr auf Höhe der Maria-Hilf-Straße übersah sie eine 57-jährige Radfahrerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Radlerin stürzte und verletzte sich leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 300 Euro. (SZ)

