Autofahrerin wird in Bobingen geblendet und verursacht Unfall

Bei einem Unfall in der Augsburger Straße in Bobingen hat sich ein Mann leicht verletzt.

Eine 69-Jährige hat in Bobingen einen Unfall verursacht, weil sie von der tief stehenden Sonne geblendet wurde. Ein Mann hat sich verletzt.

Eine 69-jährige Autofahrerin hat am Montag beim Abbiegen von der Augsburger Straße in Bobingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau stadteinwärts unterwegs und wollte um 13.35 Uhr nach links in die Bischof-Ulrich-Straße abbiegen. Weil sie von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, übersah sie den entgegenkommenden Wagen eines 24-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Mannes gegen einen weiteren Wagen geschleudert, der in die Augsburger Straße einfahren wollte. Der 24-Jährige klagte über Schmerzen an der Halswirbelsäule und wurde in die Bobinger Wertachklinik gebracht. Die Insassen der anderen Autos blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

