13:31 Uhr

Autoknacker arbeitet mit brachialer Gewalt

Mit brachialer Gewalt ging ein Autoknacker in Bobingen vor: Er schlug an zwei Autos jeweils eine Seitenscheibe ein, um an Wertsachen zu kommen.

Am Montagabend schnappte sich der Unbekannte auf diesem Weg eine Geldbörse mit mehr als 200 Euro Bargeld aus einem Wagen, der in der Keplerstraße stand. Der Eigentümer hörte um 21.30 Uhr noch die Alarmanlage seines Fahrzeugs und schaute von der Haustüre aus nach seinem Wagen. Den Schaden an der Beifahrerseite entdeckte er allerdings erst am nächsten Morgen.

Ein weiterer Wagen wurde in der selben Nacht in der Ostpreußenstraße in Bobingen aufgebrochen. Entwendet wurde bei diesem Einbruch ein Etui mit einer Taschenlampe im Wert von etwa 20 Euro. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf jeweils 300 bis 400 Euro geschätzt. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 entgegen. (mcz)

