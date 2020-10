vor 16 Min.

Autorin begeistert mit Geschichte über einen Bauernjunge aus den Stauden

Plus Die Königsbrunner Autorin Brigitte Diefenthaler hat in der Stadtbücherei aus ihrem neuen Roman vorgelesen und mit ihrer Geschichte tiefen Eindruck hinterlassen.

Von Elmar Knöchel

Als ihre Stimme verklang, herrschte Stille im Saal. Mit ihrer Geschichte über einen Bauernjungen aus den Stauden hat die Königsbrunner Schriftstellerin Brigitte Diefenthaler die Zuhörer berührt. In eindringlicher Lesart erweckte sie den Protagonisten ihres Romans "Ins Dunkel geboren" zum Leben und ließ ihn sogar im Staudendialekt sprechen. Wie war die Lesung?

Viele Szenen im Buch beruhen auf wahren Begebenheiten, wie Diefenthaler erklärte. Durch ihre Arbeit als Laborassistentin an einem kleinen Krankenhaus habe sie die Gelegenheit gehabt, mit Zeitzeugen zu sprechen und sich deren Geschichten anzuhören. Die habe sie dann im Buch verarbeitet.

Autorin Diefenthaler nutzt Corona-Pause zum Schreiben

Darin erzählt sie die Jugendgeschichte des Bauernjungen Johann Hintermayr, der in einem kleinen Dorf in den Stauden aufwächst und eine harte Kindheit erlebt. Mit Klugheit und Glück übersteht er die Kriegswirren und mit 18 Jahren ist er sicher, dass Menschlichkeit der beste Wegweiser ins Leben ist.

Das Buch ist eindringlich geschrieben, es gibt lustige Passagen, aber auch Schilderungen, die mit schonungsloser Offenheit erzählt werden. Es sei kein Jugendbuch, stellte Diefenthaler klar.

Eigentlich sollte die Lesung in der Königsbrunner Stadtbücherei schon im Frühjahr stattfinden. Doch wegen Corona musste die Veranstaltung verschoben werden. Statt der ursprünglich 60 waren jetzt nur 30 Zuhörer zugelassen.

Diefenthaler hatte die monatelange Pause genutzt. Denn was eine Autorin macht, wenn sie keine Lesungen abhalten kann? "Schreiben natürlich", erklärte die Königsbrunnerin. Sie habe sich in den vergangenen Monaten in ihren neuen Roman vertieft und bereits mehr als hundert Seiten geschafft.

Neues Buch dreht sich um die Befreiung von Friedberg

Für ihr neues Werk hat sich Diefenthaler wieder ein geschichtliches Thema vorgenommen. Es geht um die Befreiung von Friedberg durch die Amerikaner am Ende des zweiten Weltkrieges. Dort hätten die "tapferen Frauen von Friedberg", so der Arbeitstitel ihres neuen Buches, die Stadt vor der Zerstörung bewahrt. Den tatsächlichen Titel des Buches wollte die Autorin noch nicht verraten.

Wegen der Corona-Beschränkungen habe auch die Recherche im Friedberger Stadtarchiv mehr Aufwand bedeutet. Aber schließlich sei es ihr gelungen, die historischen Fakten abzuklären. "Es kann auch ein Vorteil sein, mehr Zeit zum Schreiben zu haben", sagte Diefenthaler. Manchmal schreibe sie nur ein paar Stunden, dann wieder den ganzen Tag.

Brigitte Diefenthaler lässt sich ganz auf ihre Figuren ein

Ihre Charaktere führten ein Eigenleben, das sich nach und nach entwickle. Jede Figur habe, zumindest in ihrem Kopf, einen kompletten Lebenslauf. Nur so sei es ihr möglich, sich in deren Gefühlswelt hineinzuversetzen. "Da vergesse ich die Welt um mich herum und lasse mich ganz auf die Figuren in meinem Buch ein", sagte die Königsbrunner Autorin.

Ähnlich erging es wohl den Besuchern der Lesung. Auch sie mussten sich nach und nach von der eindringlichen Geschichte über den Bauernjungen aus den Stauden lösen.

