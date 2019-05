00:33 Uhr

Autos auf dem Prüfstand

ADAC bietet wieder Untersuchung an

Bereits seit über 25 Jahren gibt es den ADAC-Prüfdienst für Fahrzeuge in Schwabmünchen. Und immer schon gelang es dem ADAC-Ortsklub Schwabmünchen, mehr Fahrzeuge zur Untersuchung zu bringen als andernorts. „An den beiden Tagen kommen meist über 100 Autos. Das ist wesentlich mehr als andernorts. In Südbayern sind wir mit dieser Zahl absolute Spitze. Das hängt auch damit zusammen, dass wir uns extrem für diese wichtige Veranstaltung engagieren“, so Ortsklub-Vorsitzender Erwin Joppich.

Wichtig sind die ADAC-Fahrzeug-Untersuchungen, da Jahr für Jahr rund an einem Drittel der Wagen Mängel attestiert werden. „Weil diese Schäden unter anderem sehr unfallträchtig sind, sorgt diese große Aktion mit einer hoch modernen Prüfstelle für mehr Sicherheit auf den Straßen“, so Joppich.

Der ADAC-Prüfdienst findet in Schwabmünchen am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. Mai, auf dem Eislaufplatz in der Jahnstraße jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr statt. Jedermann kann dort kostenlos sein Auto testen lassen. Der Eislaufplatz an der Jahnstraße kann diesmal wegen der Bauarbeiten an der Brücke nur von der Ostseite, also von der Luitpoldstraße kommend, angefahren werden. (rr-)

Themen Folgen