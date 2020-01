14.01.2020

Axel Hacke liest in der Stadthalle

Schriftsteller ist zu Gast in Schwabmünchen

Axel Hacke ist vielfach ausgezeichneter Journalist und Schriftsteller. „Seine Lesungen sind Unikate, kein Abend ist wie der andere. Da hockt nicht einer hinter einem Tisch mit Wasserglas und Lampe und trägt aus seinem neuen Buch vor, wie das manchmal vielleicht der Fall ist“, sagt Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid, der Hacke nach Schwabmünchen holt. Nein, Hacke sitzt auf einem Stuhl, redet über das Leben, erzählt von seiner Arbeit und hat alles dabei, was er im Leben geschrieben hat, na gut, eine Menge von dem – und das ist sehr viel: Tausende von Kolumnen aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung, darunter auch die ganz aktuellen der vergangenen Monate, dazu einen Stapel von Büchern, jenes zum Beispiel über die sehr lustigen Speisekarten Oberst von Huhns bis zu dem heiter-philosophischen „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“. Und natürlich geht es bei der Lesung um sein neues Buch: „Wozu wir da sind. Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben.“ Das ist der ebenso furiose wie entspannt-witzige Monolog eines hauptberuflichen Nachruf-Autors über die großen Fragen unserer Existenz. (SZ; Archivfoto: Matthias Becker)

findet am Mittwoch, 22. Januar, in der Stadthalle Schwabmünchen statt. Einlass 19 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse. Schüler und Studenten zahlen 16 bzw. 18 Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid.

