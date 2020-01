vor 6 Min.

Axel Hacke sinniert in Schwabmünchen über den Sinn des Lebens

Bei seiner Lesung in der Stadthalle in Schwabmünchen ging Autor und Kolumnist Axel Hacke der Frage nach, was das Leben ausmacht.

Von Reinhold Radloff

Graue Haare, lockeres Auftreten, ein Stapel Bücher unter dem Arm: Axel Hacke würde einen guten Oberstufen-Deutschlehrer abgegeben. Doch als altkluger Oberlehrer erwies er sich bei seiner Lesung in der Stadthalle in Schwabmünchen keineswegs.

Gemächlich setzte er sich auf seinen gepolsterten Stuhl im Scheinwerferlicht, legte die Bücher auf den Beistelltisch und lies den Applaus auf sich wirken. Die Zuhörer wussten, was sie erwartet und lachten, bevor das erste Wort über Hackes Lippen kam. Dann nahm der Autor sein neuestes Werk zur Hand. Der Titel: „Wozu wir da sind – Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben“.

Axel Hacke begeistert die Zuhörer in Schwabmünchen

Darin philospohiert Hacke über die kleinen und großen Dinge des Lebens und wirft die spannende Frage auf: Wie schafft man ein gelungenes Leben? „Ich wollte einen Monolog schreiben über einen, der an jemanden hinredet, ohne eine Reaktion oder Antwort zu bekommen. Vielleicht kennen sie das von zu Hause“, begann Hacke seine Lesung und erntete die ersten Lacher.

Mit dem vielfach ausgezeichneten Schriftsteller und Kolumnisten Hacke auf der Bühne landete Hans Grünthaler, Chef der Schwabmünchner Buchhandlung Schmid, einen Volltreffer in der neuen Veranstaltungsreihe. Mit seiner Lesung füllte er die Stadthalle und begeisterte die rund 350 Zuhörer.

Walter Wemut heißt der Mann, um den es in Hackes neuestem Werk geht. Er schreibt Nachrufe, hat eine eigene Seite in der Zeitung mit dem Titel „Die Toten der Woche“ und bezeichnete sich selbst als „publizistischen Totengräber“. Doch als er eine Geburtstagsrede für eine Freundin schreiben soll, beginnt er zu sinnieren – über Verstorbene, darunter Modeschöpfer Karl Lagerfeld und Schlagersänger Gus Backus. Über einen Fußballmasseur, drei Buchhändler und seinen Friseur. Und immer wieder landet er bei der Frage, was das Leben eigentlich ausmacht.

Axel Hacke gibt auch Auszüge aus seinen Magazinkolumnen zum Besten

Das war dann auch schon der Inhalt des Buchs. Langweilig? Ganz im Gegenteil. „Die Aufgabe bestand darin, genau solche Inhalte spannend und interessant zu machen“, erklärte Hacke seinen Zuhörern. Und das ist dem fantasievollen Spötter und Alltagsphilosophen Hacke, der mit seinem Schreibstil an den feinsinnigen Humor eines Kishon oder Loriot erinnert, gelungen.

Die Spintisierereien, sein offengelegtes Nach-, Weiter- und Zurückdenken gespickt mit überraschenden Wendungen, sind unterhaltsam. Hacke wirft in seinem neuen Werk einen erfrischenden Blick auf das Leben der Promis und Alltagsmenschen. Er wirft Fragen auf, über die man selbst selten oder gar nicht nachdenkt und schwadroniert von Belanglosigkeiten. Diese Mischung kam beim Publikum in der Schwabmünchner Stadthalle gut an.

Die Lesung selbst folgte einer gelungenen Dramaturgie. So kam Hacke von seinem neuestens Werk zu den Magazinkolumnen „Das Beste aus meinem Leben“ und „Das Beste aus aller Welt“ – zur Freude des Publikums. Denn mit seinen humoristischen Texten brachte Hacke die Zuhörer auch an nicht zwingend lustigen Stellen zum Lachen. Da war von abschließbaren Kühlschränken, Weihnachten im August oder der Toilette auf der Skihütte die Rede.

Mal spielt Hacke darin nur mit nicht enden wollende Wörtern wie Bretterzerschmettererehe oder Ebereschengeleebecherchendeckelchen. Mal nimmt er die Rhetorik von US-Präsident Donald Trump unter die Lupe. Der Applaus am Ende war so langanhaltend wie die Schlange zum Büchersignieren.

