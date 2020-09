vor 1 Min.

B17: Lange Staus nach zwei Unfällen

Plus Autofahrer benötigten viel Geduld auf der B17 in Richtung Augsburg: Nach zwei Unfällen kam es zu erheblichen Verkehrsproblemen im südlichen Landkreis Augsburg.

Im Berufsverkehr bemerkte der Fahrer eines Sattelzugs am Morgen einen technischen Defekt. Er hielt auf dem Standstreifen bei Kleinaitingen an, um nach dem Problem zu schauen. Der Fahrer eines anderen Lastwagens bemerkte das stehende Fahrzeug nicht und kam ausgerechnet an der Stelle zu weit nach rechts. Die Folge: Der Lastwagen schlitzte die linke Seite des stehenden Aufliegers auf. Etliche Kartons, die mit Plastikkapseln gefüllt waren, purzelten herunter und verteilten sich auf der Fahrbahn.

60.000 Euro Schaden bei Unfall auf der B17 bei Kleinaitingen

Drei Stunden dauerte es, bis die beiden beschädigten Lastwagen von der B17 geschafft wurden. Der Verkehr, der auf einer Spur am Unfall vorbeigeleitet wurde, staute sich. Verletzt wurde niemand, laut Polizei entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro.

Fahrer wird verletzt, kilometerlanger Stau auf B17

Deutlich geringer fiel der Schaden bei einem weiteren Unfall auf der B17 aus: Die Polizei bezifferte ihn auf 8000 Euro. Eine halbe Stunde nach dem ersten Unfall der beiden Lastwagen war ein Kleintransporter auf einen Audi gefahren, der bei Klosterlechfeld im Bereich der Baustelle abgebremst hatte. Der Audifahrer wurde verletzt ins Krankenhaus nach Landsberg gebracht. Laut Polizei gab es in Fahrtrichtung Norden einen Rückstau von fünf Kilometern. (AZ)

