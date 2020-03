vor 40 Min.

Bachforellen sollen sich in der Neufnach vermehren

Gemeinderäte stimmen für das Projekt, durch das sich die Artenvielfalt verbessern soll

Von Karin Marz

Das Projekt zur Renaturierung der Neufnach wurde während der jüngsten Gemeinderatssitzung von den Räten bei einer Gegenstimme genehmigt. Initiator ist der Fischereiverein Willmatshofen, dessen Pläne während der vorherigen Sitzung vorgestellt wurden (wir berichteten).

Im Wesentlichen geht es darum, dass der ökologische Zustand der Neufnach durch verschiedene Baumaßnahmen auf dem circa 300 Meter langen Teilstück oberhalb des Sportplatzes verbessert wird. Ziel ist es zudem, dass sich Bachforellen und kleine Fische wieder natürlich vermehren. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 95 Prozent vom Fischereiverband gefördert, die restlichen fünf Prozent übernimmt der Fischereiverein Willmatshofen, der Pächter dieses Teilstücks der Neufnach ist. Die Räte stimmten zu, dass der Fischereiverband für dieses Projekt einen Teilbereich der angrenzenden, gemeindlichen Wiese von gesamt circa 1000 Quadratmetern erhält, der derzeit noch verpachtet ist.

Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl informierte über die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde zu diesem Projekt. Demnach müssen etliche Vorgaben zur Umsetzung der Maßnahme eingehalten werden. Ratsmitglied Gerhard Schmid brachte seine Bedenken zu den Pflegearbeiten an diesem Teilstück des Flusses zur Sprache, da die Gemeinde für die Neufnach unterhaltspflichtig ist. Seiner Meinung nach wären der künftige Arbeitsaufwand und die Folgekosten zu hoch. Geplant ist, diese Renaturierung im September durchzuführen.

Gemeinderatsmitglied Franz Schorer berichtete von der Rechnungsprüfung für das Jahr 2018. Die Mitglieder monierten den hohen Stromverbrauch des Leichenhauses, 1600 Euro jährlich. Ein Elektriker soll nun überprüfen, ob dies an einer Fehlfunktion der Heizung liegt.

Ein Gast in der Gemeinderatssitzung schlug vor, für das neue Baugebiet am Röstergraben ein zentrales Heizsystem zu bauen. Er selbst ist Interessent an einem Bauplatz und würde eine Heizzentrale auf seinem Grundstück installieren, an dem sich dann andere Bauherren anschließen könnten. Möglich wäre auch eine Gemeinschaftsheizung, die dann allen interessierten Grundstücksbesitzern gehören würde. Die Gemeinderäte entschlossen sich, alle künftigen Bauherren der Baugrundstücke zu einem Treffen einzuladen, um die Möglichkeiten zu besprechen.