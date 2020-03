vor 20 Min.

Bad und Co: Wer will als Bürgermeister die großen Themen angehen?

Bad und Bahnhof - dieses Themen werden nach der Wahl in Bobingen spannend. Außerdem stellen wir die vier Männer vor, die Bürgermeister werden wollen.

Von Elmar Knöchel

Das alles beherrschende Thema in der Bobinger Stadtpolitik war die Erkenntnis, dass eine Sanierung für das Bobinger Bad aus kostentechnischen Gründen nicht empfehlenswert ist und ein Neubau die bessere Lösung darstellt.

Nach vielen Diskussionen um die Art, die Ausführung und die möglichen Kosten eines neuen Bades scheint nun zumindest Konsens zu bestehen, dass in Bobingen ein Bad gebaut werden soll. Jetzt wird dazu dringend eine Entscheidung erwartet. Der Grundtenor hin zu einem Ganzjahresbad scheint ja mittlerweile klar. Streitpunkt wird wohl noch die Finanzierung sein und welche Höhe der Kosten dabei akzeptabel wären. Wobei zusätzlich die Frage nach einer Beteiligung der Nachbarkommunen an den Unterhaltskosten eine Rolle spielen wird.

Bobingen erlebt einen kleinen Bauboom

Viel Raum für Diskussionen gab es bei der Erneuerung der Bobinger Stadtmitte. Vor allem Kosten und die Gestaltung im Detail sorgten für viel Klärungsbedarf im Rat der Stadt. Am Ende stand dann aber ein Ergebnis, um das viele umliegende Gemeinden die Bobinger beneiden. Wegen der veränderten Rahmenbedingungen in der Gesellschaft und in finanzieller Hinsicht wurde auch Bobingen von einem kleinen „Bauboom“ erfasst.

Es gab Bauprojekte zu genehmigen, Nachverdichtungsprojekte hinsichtlich ihrer Verträglichkeit zur bestehenden Bebauung zu prüfen und neue Baugebiete zu entwickeln. Ein Streitpunkt waren die Vergabekriterien für Bauplätze. Hier standen besonders das Baugebiet nördlich der Herbststraße in der Siedlung und in der Point im Fokus. SPD und Grüne traten vor allem dafür ein, bei der Vergabe hauptsächlich an junge Familien mit Kindern zu denken und möglichst günstige Angebote zu machen, um Menschen mit geringerem verfügbaren Einkommen gezielt Wohnraum zu verschaffen. CSU und FBU waren dafür, den Wettbewerb zu stärken und mehr an die Finanzen der Stadt zu denken. Letztlich wurde ein nicht immer von allen geliebter, jedoch tragfähiger Kompromiss gefunden.

Viele Streitpunkte bei der Entwicklung von Bobingen-Siedlung

Weiterer Knackpunkt war die geplante städtebauliche Entwicklung der Bobinger Siedlung. Zwar waren sich die Parteien grundsätzlich darüber einig, dass der Stadtteil aufgewertet werden solle, bei der konkreten Planung aber gingen die Meinungen auseinander. Während die CSU das Projekt eines privaten Investors positiv bewertete, dabei sollten mehrere Wohngebäude an der Winterstraße vierstöckig ausgebaut werden, war die SPD aus städtebaulichen Gründen dagegen.

Genau andersherum verhielt es sich mit der geplanten Umgestaltung des Brunnenplatzes. Die SPD wollte mehrere Gebäude errichten, um dort gemischtes Wohnen für Alt und Jung zu ermöglichen. Der Brunnenplatz solle dabei neu gestaltet, der Brunnen eventuell verlegt werden. Diesmal war die CSU dagegen. Es gab vor allem Bedenken wegen der Nähe zur Schule und dass die Umgestaltung des Brunnenplatzes von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden würde. Letztendlich sieht es so aus, als würden jetzt doch beide Projekte verwirklicht werden.

Abkochgebot und der Abriss des Trevira-Turms als prägende Ereignisse

Zwei unerwartete Ereignisse waren ebenso geeignet, die Kommunalpolitiker auf Trab zu halten. Da war einmal der Fund von Keimen im Trinkwasser. Längere Zeit musste das Trinkwasser abgekocht werden, bis die Ursache des Problems, ein undichter Brunnen im Stadtwald, ausgemacht war. Bei dieser Gelegenheit wurde festgestellt, dass es beim Bobinger Trinkwassernetz Handlungsbedarf gibt.

Das andere Ereignis war der Abriss des ehemaligen Fabrikschornsteins. Während viele Bobinger darin nur ein „Industriebauwerk“ sahen, das jetzt ausgedient hat und möglichst kostengünstig beseitigt werden sollte, sahen andere es als „Wahrzeichen“ Bobingens. So formierte sich Widerstand gegen die Pläne des Eigentümers, den Turm abzureißen. Letztlich scheiterte man aber an dem Versuch, den Fabrikschlot unter Denkmalschutz zu stellen, genauso wie an der Idee, die Finanzierung zum Erhalt eventuell durch einen Förderverein sicherzustellen. Das Ergebnis ist bekannt: Der Trevira-Turm steht nicht mehr.

Ein weiteres, bedeutendes Thema wird der barrierefreie Ausbau und die künftige Gestaltung des Bahnhofs sein. Hier wird es für den neu gewählten Stadtrat noch dicke Bretter zu bohren geben. Gleichzeitig wird auch der weiteren, maßvollen Planung von Baugebieten, sowie der Fortsetzung des sozialen Wohnungsbaus der Stadt selbst, große Bedeutung zukommen. Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben wird ein wichtiger Beitrag zur Stadtentwicklung sein.

Zu guter Letzt werden noch der Erhalt der Wertachkliniken und eine Verbesserung der Hausarztsituation im Fokus stehen.

Die Bürgermeister-Kandidaten:

Lukas Geirhos: Nachhaltigkeit liegt ihm besonders am Herzen

Michael Ammer: Stadtentwicklung ist ihm eine Herzenssache

Bernd Müller: Kitas, Bad und Wohnungen haben Priorität

