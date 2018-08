20:25 Uhr

Badeentenrennen: Auf die Plätze, fertig, platsch

Beim Badeentenrennen in Großaitingen gehen 175 Plastikfiguren an den Start. Warum bei der Siegerehrung kurzzeitig Verwirrung herrscht.

Von Michael Mäusly

Beim diesjährigen Gartenfest des Großaitinger Musikvereins gab es am Abschlussnachmittag spannende Szenen: Meist quietschgelbe Badeenten lieferten sich heiße Rennen auf der Singold um die vordersten Plätze. Denn im Ziel wurden für die Plätze eins bis sechs Gutscheine für Eisportionen oder Reisen verlost.

Zum sechsten Mal schickten kleine und große Besucher des Gartenfestes die Plastikenten – manche sogar noch vor dem Start fantasievoll bemalt – über eine Distanz von etwa 150 Metern auf die Singold-Rennstrecke. Wie Franziska Kastl erzählt, hat der jetzige Jugendvorstand diesen Spaß von den Vorgängern übernommen. Und selbst nach sechs Jahren seien noch keine Abnutzungserscheinungen zu sehen. Es sei ein total offenes Rennen, da sich auch Erwachsene beteiligen. Oft schickten auch Omas und Opas die Badeenten zusammen mit ihren Enkeln auf die Reise durch die Blätter der Wasserpflanzen und sanfte Strudel.

Der Startpreis pro Ente beträgt drei Euro

Jede Ente kostet drei Euro und darf nach dem Rennen mit nach Hause genommen werden. Auf Nachfrage kann sich die stellvertretende Jugendleiterin vorstellen, dass der Reinerlös zugunsten der Jugendarbeit diesmal bei etwa gut 400 Euro liegen könnte. Aber Kastl ist bei dem Sommerfest eher mit anderen Dingen beschäftigt: Sie bedient, räumt Tische ab und auf, assistiert bei der Siegerehrung. Die Regeln des Rennens sind klar: drei Durchgänge; die sechs Besten kommen auf das Siegerpodest. Gleich nach dem Jugendorchester unter Dirigent Rudolf Seitz geht es los.

Das Startteam Leonie Goßner und Tobias Lindermeier lassen alle 175 Enten gleichzeitig von der Brücke südlich des Musikerheims an der Wiesenstraße in die Fluten der Singold fallen. Während sich weiter unten am Bach die Entenbesitzer mit ihren Eltern hinter Zielrichter Günter Kucera im Wasser und am Ufer erwartungsvoll versammeln, kämpfen sich die nummerierten Plastiktiere über Wassertreppen bis in den Zieltrichter, perfekt moderiert von Christian Kugelmann.

Die Siegerente ist fast acht Minuten lang unterwegs

Die 20 schnellsten Quietschenten kommen in den Ausscheidungslauf zwei. Wieder platschen sie ins Wasser und Stoppmeister Lindermeier schaut auf die Zeit. Bei diesem Lauf scheidet sich Spreu vom Weizen, bleibt doch die eine oder andere Ente im Strudel eines kleinen Wasserfalles gefangen oder verheddert sich in der Uferbepflanzung. Andere rutschen gerade noch so auf dem Wasserfilm über die großen Kiesel weiter Richtung Ziel. Keine bleibt länger hängen oder geht verloren, alle kommen ins Ziel. Aber jetzt wird es spannend, denn die zehn schnellsten kommen in den Endlauf. Aber diesmal dauert es; sie trödeln in der sachten Strömung gemütlich dem Ziel entgegen – fast acht Minuten lang benötigt Valentin Scherers Ente bis zum Sieg.

Bei der Siegerehrung scheinen die Gutscheine des Eiscafés Venezia aus Schwabmünchen bei den ziemlich heißen Temperaturen fast willkommener als die Reisegutscheine von Evis Reisebüro aus Großaitingen, die Inhaberin Eveline Schweinberger für die Plätze eins bis drei gestiftet hat. Als Jugendleiterin Franziska Kastl bei der Siegerehrung den ersten Platz auszeichnen will, herrscht kurzzeitig Verwirrung, denn der Gewinner des 6. Badeentenrennens ist samt Ente schon weg. Aber irgendwie scheint es sich herumgesprochen zu haben, dass Scherers Badeente am schnellsten war. Scherer kommt noch einmal zurück und kann den ersten Preis, einen Reisegutschein über 100 Euro, in Empfang nehmen.

Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Kucera ist zufrieden: „Jugendarbeit ist wichtig. Schön ist bei diesen Dorffesten – jeder kennt jeden.“ Vielleicht sah es die Gemeinde Großaitingen so, denn erfreut teilt die Jugendleiterin nach den Rennen mit, dass diese soeben 50 Euro gestiftet habe.

DieErgebnisse im Überblick Platz 1: Valentin Scherer (7:40 Minuten; Reisegutschein 100 Euro), Platz 2: Dieter Otter (8:02 Minuten; Reisegutschein 50 Euro), Platz 3: Lennard & Silas Bretschneider (8:48 Minuten, Reisegutschein 50 Euro) Platz 4: Fabian Kobold, Platz 5: Kai Stegmann, Platz 6: Andre Dziura (jeweils ein Gutschein vom Eiscafé Venezia über 15 Euro)

