vor 33 Min.

Badespaß in den Ferien

Angebot für Kinder

Der Schwimmunterricht ist in den vergangenen Monaten zu kurz gekommen. Der Landkreis will gegensteuern und bietet deshalb in Kooperation mit dem Kreisjugendring und der Wasserwacht in den Sommerferien eine Ferienschwimmwoche an.

Vom 3. bis zum 7. August lernen Kinder ab acht Jahren das sichere Verhalten in und am Schwimmbecken, wie sie sich in einem Notfall richtig verhalten und Erste Hilfe leisten können. Vor allem aber stehen der Badespaß und die Verbesserung der Schwimmtechnik im Vordergrund. Die Schwimmwoche wird in den Freibädern in Dinkelscherben, Schwabmünchen und Meitingen angeboten. Die Kurse sind auf maximal 20 Kinder pro Standort begrenzt.

Anmeldungen werden bis 17. Juli auf www.kjr-augsburg.de entgegengenommen. Die Teilnahmegebühr pro Kind beträgt 50 Euro. Wer mitmachen will, muss das Seepferdchen-Abzeichen haben. (mcz)

