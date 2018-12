vor 37 Min.

Bahnstreik bremst die Pendler aus

In der Region wie hier in Augsburg saßen die Pendler wegen des Bahnstreiks fest. Auch die privaten Betreiber konnten bis 9 Uhr nicht fahren.

Wer heute in der Früh mit der Bahn zur Arbeit wollte, der hatte Pech. Wegen des Streiks fuhren die meisten Züge nicht. Auch die privaten Betreiber waren betroffen.

Von Norbert Staub

Fast alle Zugverbindungen von Schwabmünchen oder Bobingen fielen aus, weil die Eisenbahner-Gewerkschaft Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zum Streik aufgerufen hatte. Die Mitarbeiter des privaten Bahnunternehmens Bayerische Regiobahn (BRB), die inzwischen einen Großteil der Züge im südlichen Landkreis Augsburg betreibt, waren zwar nicht zum Streik aufgerufen, doch auch diese Bahnen verkehrten nicht. Der Grund: Weil auch die Fahrdienstleiter, die bei der Deutschen Bahn (DB) angestellt sind, streikten, hingen die Züge fest.

"Wenn die Weichen und Signale nicht gestellt werden können, dann sind auch uns die Hände gebunden", sagte BRB-Unternehmenssprecher Christopher Raabe heute morgen gegenüber unserer Zeitung: "Unsere Mitarbeiter stehen quasi Gewehr bei Fuß und sitzen teilweise in den Bahnen, können aber nicht losfahren. Wir bedauern das sehr, schließlich sind wir dazu da, die Leute zu befördern. Aber wegen des Streiks sind uns bis 9 Uhr die Hände gebunden. Danach versuchen wir möglichst schnell, wieder einen geordneten Betrieb herzustellen."

Der Unternehmenssprecher erinnert sich an einen Streik vor weinigen Jahren, als man versucht habe, trotz eines Streiks los zu fahren. "Nach zwei Stationen war dann meist Schluss", so Raabe. Auch Mitarbeiter der BRB sind in der Eisenbahner-Gewerkschaft EVG organisiert. Zum Streik aufgerufen wurden aber nur die Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Raabe: "Klar ist das ärgerlich, weil wir ja selber nicht bestreikt werden. Aber uns sind die Hände gebunden."

Die BRB ist seit Sonntag Betreiber der Strecke zwischen Landsberg und Augsburg - und ist direkt am zweiten Tag mit den Folgen des Streiks konfrontiert. Christopher Raabe: "Das ist natürlich bedauerlich, zumal am Sonntag zum Start alles sehr gut lief. "

Viele Bahn-Fahrer hatten am morgen beim Blick in die App der DB noch gehofft, pünktlich in die Arbeit zu kommen. Denn die Verbindungen der BRB wurden dort aufgeführt, die der Deutschen Bahn aber nicht. BRB-Sprecher Raabe: "Die App betreibt die Bahn. Wir haben zwar die Infos geliefert, dass auch unsere Züge nicht fahren können, aber das hat sich in der App offenbar nicht durchgeschlagen. Warum das so ist, das weiß ich auch nicht."

