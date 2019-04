vor 59 Min.

Bald gehen die Bürger auf Streife

Der Einführung der Sicherheitswacht in Schwabmünchen, Untermeitingen und Graben steht nichts mehr im Wege. Die Polizei will aber nicht jeden helfen lassen.

Von Daniel Weber

Nun ist es offiziell: Das Bayerische Innenministerium hat die Einrichtung einer Sicherheitswacht in den Gemeinden Schwabmünchen, Graben und Untermeitingen abgesegnet. Das Thema war vorher in den Stadt- und Gemeinderäten rege diskutiert wurden, Klosterlechfeld hatte sich als einzige Kommune gegen eine Sicherheitswacht entschieden.

Die Hilfe aus der Bürgerschaft habe keinen Einfluss auf die Personalstärke der Schwabmünchner Inspektion, betonte deren stellvertretender Leiter Robert Künzel. Die Ehrenamtlichen würden die Polizisten nicht ersetzen. Er sehe kein Problem darin, dass Bürger sich im Bereich Sicherheit engagierten. Bei der Freiwilligen Feuerwehr kritisiere auch niemand, dass dort Ehrenamtliche wichtige Aufgaben übernehmen.

Die Sicherheitswacht versteht sich gut mit den Bürgern

In 157 bayerischen Gemeinden gibt es bereits Sicherheitswachten. Die Erfahrung zeigt laut Schwabmünchens Polizeichef Gernot Hasmüller, dass diese oft einen guten Draht zur Bevölkerung haben. Dazu trage auch bei, dass sie im Gegensatz zur Polizei nicht verpflichtet seien, Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. Die Sicherheitswacht könne zum Beispiel Feiernden ins Gewissen reden, ihren Müll aufzuräumen, oder Streitigkeiten schlichten. Dass Beamte regelmäßig selbst auf Streife gehen, um sich dort um die vielen Kleinigkeiten zu kümmern, wie es die Sicherheitswacht tun soll, sei wegen der aktuellen Personalsituation nicht möglich.

Nachdem das Innenministerium seine Arbeit erledigt hat, kann die Schwabmünchner Polizei nun mit der Suche nach geeigneten Kandidaten beginnen. Zwischen 18 und 62 Jahre alt sollen diese sein und möglichst im Einzugsgebiet von Schwabmünchen wohnen, sagt Künzel. Mindestens fünf Stunden im Monat sollten sie für ihre Einsätze aufwenden können, acht Euro pro Stunde bezahlt ihnen der Freistaat. Dabei sei es wenig sinnvoll, vormittags unter der Woche Zeit zu haben – am größten sei der Bedarf an den Abenden am Wochenende.

Mit einer Eignungsprüfung stellt die Polizei sicher, dass nur die Richtigen zur Sicherheitswacht kommen

„Uns ist natürlich sehr wichtig, dass die Bewerber auch charakterlich für die Aufgabe geeignet sind“, stellt Künzel klar. Es gebe eine Eignungsprüfung, gesucht seien zuverlässige Menschen, die sich für ein friedliches und sicheres Zusammenleben einsetzen. Am liebsten wären ihm Mitglieder der Feuerwehr oder des Roten Kreuzes. Sie haben schon bewiesen, dass sie mit der Verantwortung umgehen können, die das Tragen einer Uniform mit sich bringt. „Doch gerade die werden kaum Zeit haben, sich nach Dienstschluss bei der Sicherheitswacht zu engagieren“, sagt Künzel.

Bevor die Männer und Frauen der Sicherheitswacht auf den Straßen Präsenz zeigen dürfen, erwartet sie ein 40-stündiger Kurs über Gesetzes- und Waffenkunde, politische Bildung, Erste Hilfe, Kommunikation, Deeskalation und ähnliche Themen. Dann bekommen sie ihre Dienstkleidung und dürfen mit Pfefferspray und Funkgerät auf Streife gehen – wobei in aller Regel das Funkgerät die Waffe der Wahl sein wird: Trotz der steigenden Aggressivität gegenüber Rettungskräften und Polizisten gebe es noch keinen Fall von Gewalt gegen Mitglieder der Sicherheitswacht, betont Hasmüller.

