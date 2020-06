vor 32 Min.

Bald mehr Verkehrskontrollen in Schwabmünchen?

Gibt es in Schwabmünchen in naher Zukunft mehr Verkehrskontrollen? Darüber werden die Stadträte nun beraten.

Plus Gibt es künftig mehr Blitzer in Schwabmünchen? Was die Stadträte dazu sagen.

Von Carmen Janzen

In regelmäßigen Abständen zieht Petra Haupeltshofer vom Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte vor dem Schwabmünchner Stadtrat Bilanz.

Neben der Polizei hat seit dem Jahr 1996 auch jede Kommune das Recht, den Verkehr zu überwachen. Einige Städte und Gemeinden schlossen sich im Jahr 2008 zusammen und gründeten eine Firma mit dem sperrigen Begriff „Gemeinsames Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte, Anstalt des öffentlichen Rechts“ mit Sitz in Königsbrunn. Es bekommt von den Mitgliedern die Aufgabe übertragen, Blitzer aufzustellen und Strafzettel zu schreiben.

Immer mehr Orte wollen die Verkehrsüberwachung

Seit der Gründung befindet sich die Verkehrsüberwachung auf der Überholspur: Immer mehr Orte wollen mitmachen. Mittlerweile sind es 34 Kommunen aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen, Donau-Ries, Günzburg, Oberallgäu und Unterallgäu. Schwabmünchen ist von Anfang an dabei.

Das Modell hat durchaus einen gewissen flexiblen Charme für die Mitglieder: Jede Kommune darf selbst entscheiden, wo, wann und wie oft die Überwacher kontrollieren. Bezahlt wird nach Stundenaufwand plus Anfahrtspauschale, dafür erhält die Gemeinde die Bußgelder.

1273 Autos in Schwabmünchen geblitzt

So blitzten die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung im vergangenen Jahr in Schwabmünchen in knapp 220 Arbeitsstunden 1273 Autos und verteilten 1066 Knöllchen für Parkplatzsünder. Etwas weniger als in den Jahren davor. „Die Verstöße sind über die Jahre zurückgegangen. Unsere Überwachung wirkt nachhaltig“, so Haupeltshofer.

Die komplette Überwachungsaktion in Schwabmünchen kostete 2019 rund 54.000 Euro (zum Vergleich 2017 waren es 51.500 Euro) und brachte an Bußgeldern etwa 36.000 Euro (2017: 51.100 Euro) ein. Das Defizit von 180.00 Euro zahlt die Stadt. Im Regelfall decken sich die Einnahmen und Ausgaben der Verkehrskontrollen aber. Bürgermeister Lorenz Müller erscheint es besonders wichtig, keinen Gewinn damit zu machen: „Wir machen die Verkehrsüberwachung nicht, um den Kämmerer zu beglücken. Es geht einzig und allein um die Verkehrssicherheit.“

Ob es künftig nötig ist, die Verkehrsüberwachung in Schwabmünchen auszuweiten, darüber sollen nun zunächst die Fraktionen intern beraten. Darum bat Bürgermeister Müller. „Dann irgendwann müssen wir im Stadtrat entscheiden, ob wir die Messungen ausweiten wollen“, sagte er.

Lesen Sie dazu:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen