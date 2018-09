vor 24 Min.

Balkon mit Aussicht ins Grüne

Das Ehepaar Herget hat Haus gegen Wohnung getauscht

Seit April leben Erich und Elfriede Herget in ihrer neuen Wohnung in der Anlage Blumengarten in der Bodenseestraße. Ihr Motiv für den Umzug vom eigenen Haus in eine Wohnung nennt sich im Fachjargon „Downsizing“: Die Kinder sind ausgezogen, das große Haus in Schuss zu halten wird irgendwann anstrengend, also sucht man sich eine kleinere Wohnung. Denn ein Haus seniorengerecht umzubauen, geht auch ins Geld.

Mit der neuen Anlage Blumengarten macht die GWG ein entsprechendes Angebot. Auf 960 Quadratmetern Wohnfläche sind 17 seniorengerechte Zwei- und Dreizimmerwohnungen entstanden. Die Wohnräume sind hell und geräumig und kommen ohne Schwellen und Treppen aus, sodass man sich auch mit Rollator und Rollstuhl problemlos darin bewegen kann. Zudem bietet die Tagespflegeeinrichtung der Firma Ederer im Erdgeschoss eine Kontaktmöglichkeit und auf Wunsch auch Betreuung für die Bewohner.

„Wir haben uns vorher lang damit befasst, ob wir umziehen wollen“, sagt Elfriede Herget. Letztlich gab die Krankheit ihres Mannes den Ausschlag dafür, sich ganz am Anfang des Bauprozesses schon für eine Wohnung zu bewerben. Bereut hat das Ehepaar die Entscheidung nicht: „Das Haus war groß, und man will im Alter ja nicht immer nur arbeiten, sondern auch mal ein bissle langsam tun“, sagt Elfriede Herget. Die Lage mit der Aussicht ins Grüne habe sie von Anfang an überzeugt. Ihr Mann kann in die Tagespflege gehen, früher musste er immer nach Bobingen gefahren werden. Auch die Nachbarn seien sehr angenehm.

Ein paar kleinere Ergänzungen stehen am Haus noch an. Unten soll noch eine Eingangstür installiert werden. Der Garten bekommt noch Sitzbänke, damit sich die Bewohner auch mal im Freien zusammensetzen können. Auf ein zukünftiges Ereignis haben sich die Bauherren bereits eingestellt: Da in einigen Jahren die Straßenbahn direkt hinter dem Haus vorbeirollt, wurden in der Wohnanlage bereits Schallschutzfenster eingebaut.

