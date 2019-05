vor 34 Min.

Ballad of Crows und der Klang einer Nierenoperation

Beim Bookshop-Konzert in der Buchhandlung Schmid spielten Ballad of Crows: (von links) Paul Bremen, Steve Crawford und Pete Coutts.

Das Trio Ballad of Crows hat beim dritten Auftritt in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen spezielle Songs im Gepäck.

Als lieb gewordene Gäste, ja sogar als Freunde des Hauses der Buchhandlung Schmid, bezeichnete Hans Grünthaler die drei Jungs von Ballad of Crows. Bereits zum dritten Mal, diesmal allerdings in veränderter Besetzung, boten sie in Schwabmünchen ihre besondere Musik und ihr Spezialkönnen, waren beim Publikum einmal mehr erfolgreich und gaben die grünthalerschen Komplimente zurück.

Wer diese Art von Musik, die irische, altschottisch, gälische, amerikanische Folk- und Countrymusik mag, der war in der Buchhandlung Schmid einmal mehr am richtigen Ort. Denn Ballad of Crows versprühte seinen Charme und zog das Publikum in seinen Bann. Es war so von der gekonnt dargebotenen Musik angetan, dass es sich mucksmäuschenstill verhielt und artig immer den letzten Ton des Liedes abwartete, ehe es stürmischen Applaus gab. Erst als Hans Grünthaler betonte, dass die Buchhandlung nicht mit einer Bibliothek zu verwechseln sei, wagten die Fans der deutsch-schottischen Band auch mal einen Zwischenruf, einen kleinen Zwischenapplaus – immer wohl vor dem Hintergrund, nur keinen Ton zu versäumen.

Ballad of Crows singen von der Liebe, der Sehnsucht und vielem mehr

Eingängig waren die Melodien ihrer meist selbst geschriebenen Lieder und Instrumentals, mal schnell mal langsam, mal gefühlvoll mal kraftvoll rausgepowert. Sogar Walzer waren dabei, die eigentlich zum Tanzen aufforderten. Doch dafür reichte der Platz in der prall gefüllten Buchhandlung nicht. Wovon die Lieder der Krähen (englisch Crow) handeln? Von allem und jedem, vom großen Gemecker über die Welt, von der Liebe, der Sehnsucht und der Philosophie, sogar von etwas, das sie sie selbst nicht wussten. „Es gibt Songs, die entstehen einfach, ohne dass es eine Geschichte dazu gibt“, erzählt Steve Crawford, der Gitarrist der Gruppe in angenehm deutsch-schottischem Mischmasch. Manchmal entstand ein Song auch mit einem besonderen Hintergrund, zum Beispiel der über die Nierenoperation eines Freundes; gesundheitlich ein Problem, musikalisch ein Genuss.

Nicht nur der teilweise Dreigesang erfreute das Publikum, auch das Können des Trios auf ihren Instrumenten gefiel sehr. Besonders stachen neben dem stilvollen Geigenspiel von Paul Bremen die Soli von dem Mann mit den schnellen Fingern, Pete Coutts, hervor, der es hervorragend versteht, die vier Doppelseiten seiner Mandoline zu bearbeiten und faszinierend zum Klingen zu bringen.

Viel zu schnell war dem Publikum das Konzert vorbei. Deshalb forderten es vehement Zugaben, die es reichlich gab, ebenso wie ein Lob an die glücklichen Fans und den Veranstalter, von dem Crawford sagte: „Das ist nicht die beste Buchhandlung Bayerns, sondern der Welt. Wir kommen gerne wieder.“ Darauf freuen sich die Fans von Ballad of Crows schon jetzt. (rr-)

