26.07.2020

Bauarbeiten nicht nur auf der B17: Hier gibt's kein Durchkommen

An vielen Straßen und Brücken wird im Sommer und Herbst im südlichen Landkreis gebaut. Welche Sperrung länger dauert.

Von Piet Bosse

Jetzt starten neben den Sommerferien auch die Gleisarbeiten für die Straßenbahnlinie 3 in Königsbrunn. Bis zum 21. August soll am ZOB gebaut werden. Der Busverkehr wird dafür umgeleitet. Im südlichen Landkreis gibt es noch weitere Baustellen, die zu Sperrungen erfordern und Autofahrer einschränken.

Momentan wird an der Waldstraße in Wehringen und an der Mickhauser Straße in Siegertshofen gebaut. In Wehringen wird die Wertachbrücke saniert. Die Arbeiten dort sollen laut Landratsamt wie ursprünglich geplant am 18. September abgeschlossen sein, demnach ist die Waldstraße noch bis Mitte September gesperrt.

Arbeiten an der Schmutterbrücke dauern länger

In Siegertshofen kommt es wahrscheinlich zu einer coronabedingten Verzögerung. Die Arbeiten an der Schmutterbrücke sollten ursprünglich bis zum 30. August abgeschlossen sein. Jetzt sieht es danach aus, dass die Mickhauser Straße an dieser Stelle noch bis Mitte September gesperrt ist.

Nur Radfahrer und Fußgänger können derzeit die Schmutter in Siegertshofen überqueren: Die Bauarbeiten an der Brücke dauern länger als geplant. Bild: Czysz

Neuer Fahrbahnbelag für die B 17

Ab Mitte September wird auf der B 17 auf einer Strecke von fünfeinhalb Kilometer gearbeitet: Die Straßendecke muss erneuert werden. Die Baustelle verläuft südlich der Anschlusstelle in Kleinaitingen über Klosterlechfeld bis zur Landkreisgrenze. Die Baustelle ist vom 14. September bis zum 9. Oktober geplant. Die Bauarbeiten kosten ungefähr zweieinhalb Millionen Euro, das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit.





Warum wird an so einem großen Bauabschnitt nicht in den Sommerferien gebaut? „Wir haben ein festgelegtes Bauprogramm und können nicht alles in den Sommerferien bauen“, sagt Abteilungsleiter Stefan Heiß. Trotz der über fünf Kilometer langen Baustelle rechnet er nicht mit Staus: „Unsere Erfahrung ist, dass es bei Baustellen erst nördlich der Anschlussstelle Königsbrunn Süd zu Stau kommt, weiter südlich ist weniger Verkehr.“

Bobinger Ortsdurchfahrt wird gesperrt

Noch in den Sommerferien müssen Autofahrer auch im Bobinger Zentrum Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Lindauer Straße wird in Richtung Süden bis zum Kreisverkehr zur Baustelle. Der Hintergrund: Die Lindauer Straße, die momentan noch eine Staatsstraße ist, soll zur Ortsstraße umgewidmet werden. Damit der Freistaat die Straße in einwandfreiem Zustand übergeben kann, muss die Fahrbahndecke erneuert werden.

Beginnen werden die Arbeiten mit dem Kirchplatz im Norden und dem Bereich zwischen Kreisverkehr und Aldi-Zufahrt im Süden. So werden die südliche und die nördliche Zufahrt zur Lindauer Straße ab dem 18. August jeweils für circa eine Woche gesperrt sein. Eine Zufahrt zur Lindauer Straße wird dann nur noch über die Seitenstraßen möglich sein. Sobald Kirchplatz und südliche Zufahrt fertiggestellt worden sind, kann dort der Verkehr wieder fließen. Doch gleichzeitig wird die Lindauer Straße komplett gesperrt werden. Das Ende der Arbeiten ist für den 18. September geplant.

