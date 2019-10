vor 19 Min.

Bauarbeiter stürzt vom Garagendach

Der Rettungshubschrauber holte in Königsbrunn einen abgestürzten Bauarbeiter ab.

Der Rettungshubschrauber hatte am Dienstagnachmittag einen Einsatz in Königsbrunn. Ein Bauarbeiter hatte sich bei einem Sturz verletzt.

Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag ein Bauarbeiter in Königsbrunn verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 25-Jährige hatte auf dem Flachdach einer Garage in der Buchenstraße gearbeitet, dabei das Gleichgewicht verloren und war rücklings drei Meter tief auf den Granitboden gefallen, berichtet die Polizei. Der Mann habe Glück gehabt, dass er nicht auf dem Kopf gelandet sei. Er wurde wegen des Verdachts auf Rückenverletzungen ins Krankenhaus geflogen. Weitere Informationen zu seinem Gesundheitszustand lagen der Polizei nicht vor. AZ