vor 3 Min.

Baugebiet wird für Archäologie umgegraben

Lange Erdwälle werden derzeit im künftigen Neubaugebiet am Nordrand der Siedlung in Bobingen aufgetürmt. Das hat auch mit neuer Gesetzeslage zu tun.

Die Erdwälle entstehen zwar bei der Anlage der Erschließungsstraßen, doch dass weitere hinzukommen werden, hat einen anderen Hintergrund. Laut aktueller Gesetzeslage muss bei der Anlage neuer Baugebiete inzwischen grundsätzlich immer die gesamte Fläche in drei Schichten abgetragen und von einem Fachmann auf archäologische Funde untersucht werden. So die Auskunft der Stadtverwaltung. Das hat sie laut Bauamt für die öffentlichen Verkehrsflächen bereits erledigt. Erwartungsgemäß fanden sich – wie nahezu allerorts zwischen Lech und Wertach – alte Siedlungsspuren, aber nichts, was das Bauvorhaben aufhält. Damit nicht alle künftigen Grundstückseigentümer in dem neuen Wohngebiet für ihre Parzelle ebenfalls diesen Aufwand treiben müssen, lässt dies nun die Stadt auch für alle in einem Zug miterledigen. Die Kosten wolle die Stadt tragen, kündigte Bürgermeister Bernd Müller im Stadtrat an. Dem stimmte das Gremium zu, man wolle schließlich die Neubürger nicht gleich mit einer solchen Unannehmlichkeit empfängen. Allerdings werden sie ihr Grundstück später zwar wieder eingeebnet, aber doch die Oberfläche umgegraben vorfinden. (pit)