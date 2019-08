vor 45 Min.

Bauherr muss Stellplätze nachweisen

Als Alternative könnte er auch die Zahl der Wohnungen reduzieren

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Klosterlechfeld standen mehrere Bauanträge auf der Tagesordnung.

Für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit fünf Wohneinheiten, fünf Garagen und sechs Stellplätzen in der Schwabenstraße wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt, da es den Vorgaben für die Neuaufstellung des Bebauungsplans „Nord I“ entspricht. Das Bauvorhaben mit der Gesamthöhe von rund 11,80 Meter und einer Dachneigung von 45 Grad füge sich ein, da in unmittelbarer Nachbarschaft Häuser mit einer Höhe zwischen sieben und 12,20 Meter und einer Dachneigung von 28 bis 45 Grad zu finden sind.

Problematischer ist die Änderung des Planes für den Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Schwabmünchner Straße 24 mit sechs Wohneinheiten in drei Vollgeschossen. Dafür schreibt die Stellplatzsatzung der Gemeinde den Bau einer Tiefgarage mit acht Stellplätzen vor. Nun wurde der ursprüngliche Plan einer Tiefgarage in eine Unterfahrt in die Hälfte des Kellergeschosses abgeändert. Da die erforderlichen Stellplätze nur sehr schwierig über eine schiefe Ebene angefahren werden können, bestand der Gemeinderat auf die Einhaltung der Stellplatzsatzung. Der Bauherr wird darauf hingewiesen, dass er entweder eine Tiefgarage bauen oder die Anzahl der Wohneinheiten auf fünf reduzieren muss.

Der Aufzug an der Schule zur Herstellung der Barrierefreiheit wird gegenüber der bisherigen Planung um eine Fensterbreite versetzt, um eine Baumfällung zu vermeiden. Diesem eigenen Tekturantrag der Gemeinde stimmte das Gremium zu. (rony)

