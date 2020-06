vor 17 Min.

Baumkontrolleure auf der Jagd nach dem Eichenprozessionsspinner

Plus Eichenprozessionsspinner befallen Bäume, die Haare der Raupen können bei Menschen Allergien auslösen. In Königsbrunn sind Kontrolleure unterwegs, um Nester zu entfernen.

Von Piet Bosse

Eichenprozessionsspinner sind ein wachsendes Problem im südlichen Landkreis. Weil das Klima milder wird, vermehren sich die Raupen immer stärker. In Königsbrunn gehen Baumkontrolleure und Baumschützer das Problem nun an und entfernen die gefährlichen Nester.

Stephanie Detke leitet den Betriebshof in Königsbrunn und hat in den letzten Jahren immer wieder mit Eichenprozessionsspinnern zu tun. Im Stadtgebiet gibt es 70 Eichen, vier davon waren in diesem Jahr bereits von den Raupen befallen. Die Brennhaare der Tiere lösen beim Menschen und bei Tieren allergische Reaktionen aus. „Wenn man schon Probleme hat beim Atmen, kann es schwere Reaktionen geben“, sagt Detke. Fallen die Nester der Raupen vom Baum, steigt die Gefahr, dass Menschen die Haare berühren – mit schmerzhaften Folgen: „Auf der Haut gibt es einen richtigen Ausschlag, wie eine Verbrennung“, sagt Detke.

Um das zu vermeiden, entfernen Baumschützer die Tiere. „Zuvor werden Hinweisschilder aufgehängt, damit die Menschen wissen, dass sie Abstand halten sollen“, sagt Detke. Gemeinsam mit Sabine Jonas ist sie regelmäßig unterwegs und inspiziert die Eichen. Jonas ist qualifizierte Baumkontrolleurin, sie hat Landschaftsgärtnerin gelernt und eine Fortbildung zur Baumkontrolleurin gemacht. Nur wer eine solche Zertifizierung hat, darf rechtssicher Bäume überprüfen.

Eichenprozessionsspinner: Baumkontrolleure befreien Eichen von Nestern

Dabei arbeiten Baumkontrolleure eng mit Baumpflegern zusammen. „Dies ist wichtig“ sagt Jonas. Denn Baumpfleger könnten andere Schäden sehen als Kontrolleure, die den Baum nur von unten sehen.

Die feinen Härchen der Raupen können durch ihr Nesselgift beim Menschen Atembeschwerden, Juckreiz, Entzündungen und im schlimmsten Fall auch einen allergischen Schock auslösen. Bild: Patrick Pleul, dpa

Um die Eichen von den Nestern zu befreien, müssen die Experten Schutzanzüge tragen. „Man kann die Nester abnehmen, wenn man Sprühkleber einsetzt“, sagt Jonas. „Das ist wichtig, um sich und die Umwelt vor den Haaren zu schützen.“ Nach dem Einsatz verbrennen die Baumpfleger die Nester und werfen sie in den Sondermüll. Zudem muss der Stamm abgeflammt werden, egal ob es sich um große oder kleine Nester handelt. Größere Nester saugen die Baumschützer mit Staubsaugern ab, die spezielle Filtersysteme haben. Aber wie erkennen die Experten, welche Eichen mit den Raupen befallen sind?

Das ist der Eichenprozessionsspinner 1 / 3 Zurück Vorwärts Lebenszyklus Anfang Mai schlüpfen die Raupen, die sich in ihrer Entwicklung mehrmals häuten. Etwa Mitte Juni bilden sie giftige Brennhaare aus. Nach der Verpuppung schwärmt der Nachtschmetterling von Ende Juli bis Anfang September.

Lebensraum Weibchen legen ihre Eier im Kronenbereich von Eichen. Ältere Raupen bilden große Gespinstnester an Stämmen und in Astgabeln.

Gefahren Die rund zwei Millimeter langen Brennhaare lösen bei Menschen toxische und/oder allergische Reaktionen hervor. Auch die einstigen Hüllen der Raupen bleiben bis zu fünf Jahre lang gefährlich. (cgal)

Königsbrunn: Eichen werden regelmäßig auf Raupen untersucht

„Wir haben ein Online-Programm, dass mich mit einem Ampelsystem daran erinnert, welche Bäume ich kontrollieren muss“, sagt Jonas. In diesem Programm sind alle 12000 Bäume der Stadt Königsbrunn erfasst. Bei den gelben Ampeln wisse sie, dass sie bald zu den Bäumen müsse. Stehen Ampeln bei einzelne Bäume auf Rot, muss Jonas schnell hin. „Wenn ich losgehe, nehme ich mein Tablet mit. Die Bäume sind nummeriert und auf dem Plan eingetragen, so kann ich sie finden“, erklärt Jonas. Anschließend läuft sie jeden Baum ab, um ihn zu beurteilen. Alle anderthalb Jahre werden die Bäume in Königsbrunn kontrolliert, auf Spielplätzen jährlich. Sogenannte Problembäume würden halbjährlich angeschaut, sagt Stephanie Detke vom Betriebshof.

Bei der Ersterfassung vor drei Jahren wurde jeder Baum in Königsbrunn registriert. Art, Alter, Größe und Schäden wurden dokumentiert. Baumkontrolleurin Jonas vergleicht die Kontrolle mit einem TÜV. Das Programm weiß auch, wie oft jeder Baum unter die Lupen genommen werden muss und gibt über das Ampelsystem an, wann nachgesehen werden muss.

In Königsbrunn sind bisher vier Eichen von den Raupenprozessionsspinnern befallen. Die Nester sehen flauschig aus, sind aber gefährlich. Bild: Piet Bosse

Jonas bestimmt dann, welche Arbeiten an den Bäumen durchgeführt werden und legt eine Maßnahmenliste für ein Jahr fest. Häufig handele es sich um eine Totholzentnahme. „Wir starten dann eine Ausschreibung für die Maßnahmen und vergeben die Arbeiten an spezialisierter Firmen“, sagt Detke. Sind die Arbeiten erledigt, werden sie wieder in das Programm eingepflegt, abschließend kontrolliert Jonas, ob ihre Maßnahmen korrekt ausgeführt wurden.

Wegen des Eichenprozessionsspinners ist die Baumkontrolleurin nun häufiger im Einsatz. „Wir schauen uns die Eichen regelmäßiger an“, sagt Detke. Denn bislang waren vier Eichen befallen. Aber nach der Erfahrung der Experten könnten es noch mehr werden.

