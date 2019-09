vor 26 Min.

Bayerwald-Granit für die Neue Mitte in Königsbrunn

Zum Thema Belag in der neu gestalteten Königsbrunner Stadtmitte hat der Stadtrat schon viel abgeklärt. Nun steht ein markantes Detail wieder auf der Kippe.

Von Hermann Schmid

Bei der anstehenden Neugestaltung der Bgm.-Wohlfarth-Straße wird im Bereich der Neuen Mitte – also zwischen Garten- und Marktstraße – Granit aus dem Bayerischen Wald verlegt werden. Das beschloss der Stadtrat nach langer Debatte gegen die Stimmen von Christian Kunzi (Freie Wähler) und Andrea Collisi (SPD). Kunzi wollte Granitplatten aus China.

Den asiatischen Stein hatten zwar mehrere Räte wegen seiner Farbnuancen positiv bewertet, eine große Mehrheit schloss ihn aber wegen der schlechten CO2-Bilanz durch den aufwendigen Transport aus. Da spielte es keine Rolle, dass der asiatische Granit mit 110 Euro pro Quadratmeter (€/qm) deutlich günstiger ist als der aus Europa (175 €/qm). Nur Betonstein war mit 100 €/qm noch billiger, der fiel aber wegen der geringeren Robustheit durch. Bei den etwa 9000 Quadratmetern an Fahrbahnen und Randbereichen addiert sich der Preisunterschied Asien/Europa auf rund eine halbe Million Euro. Mehrkosten von 50 €/qm kommen noch hinzu, wenn die Steine „gebunden“ verlegt, also auf wasserdurchlässigem Asphalt mit Mörtel fixiert und verfugt werden. Das soll jedoch nur im Bereich der Fahrbahnen geschehen.

Am Rand der Königsbrunner Rathauswiesen wurden mehrere Muster getestet

Um die Entscheidung vorzubereiten, hatte das Planungsbüro Steinbacher Consult (Neusäß) umfangreiche Informationen zu Qualität und möglichen Verlegungsmustern erarbeitet und zudem für die fünf Belägen in der Auswahl eine Musterverlegung am Rande der Rathauswiesen organisiert. Beim Ortstermin vor der Sitzung war der übereinstimmende Eindruck, dass sich die drei europäischen Granite nicht groß unterscheiden.

Was aber einigen stark ins Auge fiel, war ein markantes Detail des Gestaltungskonzepts von Steinbacher: die hell abgesetzten Steinbänder, die in unregelmäßiger Anordnung diagonal über Seitenbereiche und Fahrbahn verlaufen sollen. Sie sind damit ein optisches Gegengewicht zur in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Straße und den dazu im rechten Winkel angelegten, dunkel gehaltenen Horizontalbändern. Häufig sind an Kreuzungspunkten von Diagonalen und in ihrem Verlauf Bäume vorgesehen.

Dieses Gestaltungselement hatte der Rat Ende Juli mit dem Vorentwurf verabschiedet. Doch Freie Wähler und CSU gingen nun auf Distanz. „Die Diagonalen verlieren sich bei flachem Blickwinkel“, so Helmut Schuler (FW). Dabei sei der Aufwand für das Verlegen wohl sehr hoch. Wenn man sie weglasse, werde der Aufwand geringer, und man werde flexibler bei der Positionierung der Bäume, argumentierte er. Ingrid Gärtner (CSU) pflichtete bei, die Diagonalen seien „sehr unruhig, das kann irritierend wirken“. Man solle auf sie verzichten.

Andere Stadträte sprechen sich für das Muster aus

Florian Kubsch (SPD) hielt dagegen. Die Diagonalen seien eine wichtige Auflockerung der Steinflächen. „Wir haben sechs Monate im Jahr tristes Wetter, da bin ich über die Diagonalen froh – die verhindern nämlich Depressionen!“ Dass ohne Diagonalen die Kosten sinken, war für ihn kein Argument: „Wir bauen hier die gute Stube der Stadt!“ Die müsse für Bürger, Anwohner und Geschäftsleute attraktiv gestaltet werden. Er monierte auch, dass in den Planzeichnungen von Steinbacher Consult der Kanal zwischen Rathaus und Bgm.-Wohlfahrt-Straße nicht mehr vorgesehen sei. Der Kanal sei damit aber nicht aus der Planung herausgenommen, erklärte Bürgermeister Franz Feigl.

Auch Alwin Jung (Grüne) zeigte sich „irritiert“ über den Vorstoß von FW und Grünen. „Wir haben eine gute Planung vorangebracht – aber kaum liegt was auf dem Tisch, wird es über den Haufen geworfen!“ Ohne die optische Gestaltung ergebe die Neue Mitte eine „Steinwüste“. Als größte Stadt im Landkreis müsse Königsbrunn etwas Attraktives schaffen, das Wiedererkennungswert habe. „Königsbrunn ist nicht nur an den Linien erkennbar“, konterte Alexander Leupolz (CSU). Josef Marko, Leiter der örtlichen Straßenverkehrsbehörde, sagte, man müsse darauf achten, dass Autofahrer die hellen Diagonalbänder nicht als Verkehrsleitlinien verstehen.

Fußgänger sollen die Straße überall queren können

Alwin Jung forderte zudem, ein bis zwei Zebrastreifen einzuplanen, damit eine Querung jederzeit möglich sei und es keine „Verkehrsteilnehmer erster und zweiter Klasse“ gebe. Durch den erhöhten Mittelstreifen zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen und die in der Neuen Mitte vorgesehene Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern sei das Queren überall möglich, so Josef Marko.

Der Tagesordnungspunkt zog sich in die Länge, weil Planerin Bettina Steinbacher nach den Ferien zuerst über den aktuellen Planungsstand informierte und dabei ausführlich die Themen Leitungen, Baumauswahl – besonders geeignet sind Grauerle, Hopfenbuche, Burgen-Ahorn, Kobushi-Magnolie, Ulme und Esche – sowie Bänke und Straßenbeleuchtung ansprach. Zu letzterem Punkt hatte der Rat bereits vor Monaten eine grundsätzliche Auswahl getroffen. Florian Kubsch kritisierte, das Planungsbüro sei schlecht informiert und die Tagesordnung schlecht koordiniert worden. Das wies Werner Lohmann, Leiter des technischen Bauamts, zurück.

Stadtrat Ludwig Fröhlich (Freie Wähler), der nach einer sechsmonatigen Krankheitspause erstmals wieder an einer Sitzung teilnahm, sprach mehrmals grundsätzliche und Detailaspekte an: Was ist für die Menschen wichtig? Wo bleibt das Kriegerdenkmal? Wo kommt die Weihnachtsbeleuchtung hin? Darauf wurde in der Aussprache allerdings nicht eingegangen.

Letztlich stellte Bürgermeister Feigl fest, dass aktuell nur über die Art des Belags zu entscheiden sei. Dies war nötig, damit rasch die Entwurfsplanung samt Kalkulation fertiggestellt werden kann. Die muss der Rat dann bis Mitte Oktober verabschieden, damit die Stadt noch für 2019 Fördermittel beantragen kann.

Themen folgen