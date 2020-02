27.02.2020

Behinderten-Parkplätze sorgen für Ärger in Untermeitingen

Rainer Hilpert fährt seine Frau regelmäßig zum Ärztezentrum nach Untermeitingen. Doch die Parksituation bereitet ihnen Schwierigkeiten. Was die Gemeinde dazu sagt.

Von Ellina Totoeva

Rainer Hilpert fährt seine Frau regelmäßig zum Ärztezentrum Untermeitingen zur Krankengymnastik – dabei könnte die schwerbehinderte Frau auch selbst zu ihren Terminen fahren. Doch die Parkplatzsituation erlaubt das nach Ansicht von Hilpert nicht. Das Problem: Die Parkplätze für Menschen mit Behinderung sind seiner Meinung nach zu weit weg, schlecht ausgebaut oder als solche nicht gekennzeichnet.

So befinden sich auf Straßenseite gegenüber des Ärztezentrums öffentliche Stellplätze für Menschen mit Behinderung. Aber: „Meine Frau kann den Weg nicht ohne meine Hilfe vom Parkplatz zum Ärztehaus zurücklegen“, sagt Hilpert. Deshalb müsse er sie jedes Mal zur Krankengymnastik begleiten. Mit einer Gehbehinderung oder einem Rollator sei es schwer, vom Parkplatz zum Ärztezentrum zu kommen. Andere Stellplätze seien oft zugeparkt oder bei Schnee schlecht geräumt, sagt der Obermeitinger.

Parkplatzproblematik war bereits Thema im Gemeinderat

Er hat sich wegen der Situation bereits an die Gemeinde gewandt. Auch beim Ärztezentrum und der zuständigen Baufirma hat er nachgefragt – in der Hoffnung, dass sich die Situation verbessert. Doch er sei von einer Stelle an die andere verwiesen worden – ohne Ergebnis.

Im Rathaus ist die Parkplatzproblematik bekannt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte sich Isabella Uhl (Freie Wählervereinigung) zu Wort gemeldet und die Lage der Parkplätze ebenfalls bemängelt. Vor allem der zweite Stellplatz sei zu weit weg. Zudem müssten Nutzer die Straße queren, um zum Ärztezentrum zu gelangen.

Laut Elfriede Lösch, Leiterin des Hoch- und Tiefbauamts in Untermeitingen, ist der behindertengerechte Parkplatz am Ärztezentrum in Planung und müsste auch als solcher ausgeschildert werden. Für weitere Informationen verweist sie an das Ärztezentrum. Dort wiederum heißt es, das Bauamt wäre zuständig. Da das Gebäude noch nicht fertiggestellt ist, würde sich die Baufirma Ulrich Reitenberger Bau darum kümmern.

Bordsteinkante oder Blumenbeet erschweren den Weg

Fest steht, dass eine entsprechende Beschilderung an den beiden Parkplätzen im Hinterhof des Ärztezentrums bislang fehlt. Hilpert kritisiert zudem, dass die Stellplätze zwar breit angelegt sind, aber eine Bordsteinkante und ein Blumenbeet den Weg zum Ärztezentrum erschweren. Die zuständige Baufirma habe ihm erklärt, dass die Parkplätze fertiggestellt werden und er sich bis Mai gedulden soll.

Bürgermeister Simon Schropp betont auf Nachfrage, dass die Gemeinde keine Handhabe hat, da sich die Parkplätze auf Privatgrund befinden. Die Baufirma habe ihm ebenfalls versichert, in den nächsten Wochen entsprechende Beschilderungen aufzustellen.

Anders sieht es bei den öffentlichen Stellplätzen an der Straße und südlich der Bushaltestelle aus. Denn dort kann die Gemeinde die Parksituation sehr wohl steuern. „Wir werden die Situation beobachten und gegebenenfalls nachbessern“, sagt Schropp. Wenn es weiter Probleme mit der Fußwegverbindung oder mit zugeparkten Stellplätzen gibt, müsse man mit Parkuhren arbeiten oder die südlich gelegenen Parkplätze näher an den Haupteingang verlegen, so Schropp.

Solange kann Rainer Hilpert nur abwarten und hoffen, dass seine Frau bald selbst zur Krankengymnastik fahren kann.