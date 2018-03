03:53 Uhr

Bei Kolping wird es tierisch vegetarisch

Im April geht es in Bobingen um nahrhafte Themen und Stoff für viel Komik. Ab Montag gibt es Karten.

Von Anja Fischer

Lebensmittelskandale machen auch vor dem Kolpingtheater Bobingen nicht halt. Allerdings nehmen die Laienschauspieler um Regisseurin Gabi Friede es damit nicht allzu ernst. Zumindest wenn es um ihr neues Stück geht, für das derzeit im Laurentiushaus Bobingen geprobt wird.

„Lass die Sau raus!“ nennt sich die Komödie in drei Akten von Andreas Wening, und schon jetzt, bei den ersten Bühnenproben kommen die Schauspieler sowie zufällige Zuschauer kaum mehr aus dem Lachen heraus.

Kein Wunder, denn es geht in dem Stück recht turbulent zu: Die immer neuen Schreckensmeldungen bezüglich Skandalfunden in Nahrungsmitteln lassen Karin Heppner und ihre Nachbarinnen Selma und Lotte aktiv werden. Unter dem Motto „Mein Kühlschrank ist kein Ponyhof!“ rufen sie mittels Flugblättern zum generellen Boykott der regionalen Wurst- und Fleischtheken. Das Problem ist nur, dass sie in ihren eigenen Familien auch nur Vegetarisches auf den Tisch bringen. Insbesondere die Begeisterung von Karins Ehemann Norbert und Sohn Mirco hält sich da sehr in Grenzen! Um des lieben Friedens Willen stimmt Karin Norberts Idee zu, im alten Stall selbst eine Sau zu halten. Und damit geht das ganze Chaos erst richtig los, denn Sau „Anita“ sorgt für so manche Verwirrung.

Deshalb wird es zwischendurch recht turbulent auf der Bühne hergehen – und natürlich mit viel Situationskomik und Spaß! Vor allem, wenn sich am Ende die Ereignisse überschlagen und sogar Riesenrammler Rüdiger einen großen Auftritt hat.

Regisseurin Gabi Friede freut sich schon, auf die kommenden Aufführungen und kommt bei manchen Szenen selbst aus dem Lachen kaum heraus. „Auch wenn man es schon so oft gesehen hat – lustig ist es immer wieder“, schmunzelt sie. Dafür sorgt ihr teils bewährtes Schauspielerteam, welches mit großem Engagement an die Sache herangeht. Egal ob es um das Streichen der Bühnenkulissen, das Besorgen der Requisiten oder die wöchentlichen Proben geht. „Wir haben ein tolles Ensemble und ein tolles Stück, das wird wirklich super“, verspricht Friede. Gleich vier Aufführungstermine wird es im Laurentiushaus geben, die Theatergruppe sorgt auch für eine kleine Bewirtung.

Aufführungstermine sind am 6. April, um 19.30 Uhr, 8. April, um 17 Uhr, 13. April, um 19.30 Uhr und 15. April, um 17 Uhr. Einlass ist immer eine Stunde vor Aufführungsbeginn. Gerne sorgt die Theatergruppe für eine kleine Bewirtung.

Der Kartenpreisbeträgt 8 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder bis 14 Jahren. Der Kartenvorverkauf beginnt am 19. März bei Schuster & Kohl. Zudem gibt es Karten an der Abendkasse.

