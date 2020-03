Bei der Podiumsdiskussion in Schwabmünchen herrscht Kuschelkurs statt Wahlkampf

Plus Bei der Podiumsdiskussion im Pfarrzentrum sprechen die Bürgermeisterkandidaten über wichtige Themen für die Stadt. Doch eine richtige Debatte bleibt aus.

Die Themen klangen vielversprechend: Wie steht es um die Zukunft der Kindergärten? Wie geht es mit der Geburtenstation weiter? Wie soll sich die Schwabmünchner Innenstadt entwickeln? Doch eine wirkliche Debatte darüber entspann sich zwischen den drei Bürgermeisterkandidaten Lorenz Müller ( CSU), Margit Stapf (Grüne) und Konstantin Wamser ( SPD) sowie Reinhold Weiher, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, nicht. Dabei war das Interesse an der Podiumsdiskussion im Schwabmünchner Pfarrzentrum groß.

Freie Wähler stellen sich hinter keinen der drei Kandidaten

Mehr als 150 Besucher wollten wissen, wofür die Politiker stehen und wie sie die Stadt weiterentwickeln wollen. Organisiert hatte die zweistündige Veranstaltung die Kolpingsfamilie Schwabmünchen. Die vier großen Themen Familienfreundlichkeit, Innenstadtentwicklung, Umwelt und Kultur bestimmte das Publikum vorab. Doch viel Anlass zur Diskussion boten die Themen offenbar nicht. Nur eines stellte Weiher gleich zu Beginn klar: „Die Freien Wähler stellen sich hinter keinen der drei Kandidaten.“

Beim Thema Familienfreundlichkeit sprach sich Stapf für ein Mehrgenerationenhaus oder eine soziale Mitte im Baugebiet Südwest aus und nannte den Ausbau der Mittagsbetreuung an den Schulen als ein wichtiges Ziel. Nach Ansicht von Wamser sollten Betreuungsplätze in Zusammenarbeit mit dem Freistaat kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Außerdem forderte er mehr Flexibilität bei den Buchungszeiten und den Bau einer Betreuungseinrichtung in unmittelbarer Nähe zur Wertachklinik. Müller betonte, dass Schwabmünchen bereits ein hervorragendes Schulangebot habe. Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, seien zwei Kindertagesstätten in Planung.

Publikum hat Fragen zum Bau des neuen Kindergartens

Dazu gab es mehrere Fragen aus dem Publikum. Eine Zuhörerin wollte wissen, wo der neue Kindergarten gebaut werde. Gegen das Vorhaben, an der Auerbergstraße einen Kindergarten zu errichten, gingen rund 850 Einwendungen bei der Stadt ein. Es werde ein Alternativstandort an der Römerstraße geprüft, mehr könne er dazu noch nicht sagen, erklärte Müller.

Was die Entwicklung der Schwabmünchner Innenstadt angeht, muss die Stadt nach Ansicht von SPD-Kandidat Wamser mehr für das Marketing tun. Müller bedauerte die Rückschläge im Einzelhandel, appellierte aber auch an das Einkaufsverhalten eines jedes Einzelnen. Wenn es nach Weiher geht, sollte der Stadtbus kostenlos sein.

Zur Frage, wie Schwabmünchen umweltfreundlicher werden kann, verwies auch Stapf auf die Einführung des Stadtbusses und des Car-sharing. Die Grünen-Politikerin forderte zudem, dass Bauwerber beim Thema Energieversorgung besser beraten werden. Wamser zufolge sollte die Stadt darüber nachdenken, wie Bürger in Form von Genossenschaften an der Energiegewinnung beteiligt werden könnten.

Einigkeit herrscht beim Thema Geburtenstation

Zuhörerin Agnes Zimmermann wollte wissen, was die Stadt konkret für Fahrradfahrer tun will. Müller verwies auf die mögliche Einführung von Tempo 30, das den Radlern zugute kommen würde. Darüber hinaus sei ein Mobilitätskonzept entwickelt worden, das im Stadtrat noch diskutiert werden muss.

Besucher Iwo Moll wollte von den Kandidaten wissen, wie es um das Hochwasserrückhaltebecken in Holzhausen steht. Das über Jahre hinweg beklagte Planfeststellungsverfahren ist mittlerweile rechtsgültig. Nach Angaben des Wasserwirtschaftsamts sollen die Pläne im Sommer fertig sein, im Herbst könnte der Bau beginnen, erklärte Müller.

Beim Thema Geburtenstation waren sich die vier Politiker einig, weiter für deren Erhalt zu kämpfen. Nicht nur der Mangel an Hebammen, auch die Suche nach Frauenärzten seien ein Problem, so Müller.

Über die kulturellen Angebote in der Stadt herrschte ebenfalls Einigkeit auf dem Podium. Die Anstellung einer Kulturmanagerin sei der richtige Weg gewesen. Kulturschaffende bräuchten aber auch Räume. Wamser forderte den baldigen Neubau eines Jugendzentrums. Doch nach Ansicht von Müller hat der Bau des Probezentrums des Musikvereins an der alten Pestalozzischule derzeit mehr Priorität.