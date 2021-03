vor 31 Min.

Beifahrerin wird bei Autounfall in Bobingen schwer verletzt

Ein Fahrer hat die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall verursacht. Die Beifahrerin wurde im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Mehrere Rettungskräfte waren vor Ort.

Ein Autofahrer hat die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall in Bobingen verursacht. Dabei wurde die Beifahrerin im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr in der Krumbacher Straße kurz vor der Singoldbrücke.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer beim Überholen die Kontrolle über sein Auto und schleudert mit der Beifahrerseite gegen einen Lichtmasten. Die Beifahrerin wurde eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Bobinger Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Autounfall in Bobingen: 22 Rettungskräfte waren im Einsatz

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher Alkohol getrunken hatte. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Unfallstelle wurde abgesichert und der Verkehr umgeleitet. 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bobingen, sowie Notarzt und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Am Auto entstand nach einer ersten Schätzung ein Totalschaden. Auch der Lichtmast wurde bei dem Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (AZ)

