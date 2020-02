vor 34 Min.

Beifallsstürme für 22 Tänzer

Plus Erstmals in der Geschichte finden Bälle des Carneval-Vereins Königsbrunn in Bobingen statt. Der Stimmung tut das keinen Abbruch, wie die jüngste Party zeigt.

Von Sabine Hämmer

Premiere in der Geschichte des Carneval-Vereins Königsbrunn (CCK): Zwei Bälle finden heuer in der Nachbarstadt Bobingen statt. „Obwohl wir in den vergangenen Jahrzehnten bemüht waren, die Veranstaltungen in ortsansässigen Hallen zu etablieren, fand sich letztendlich keine passende Lösung für den stetig wachsenden Besucherandrang“, sagt CCK-Präsident Jürgen Langhammer seine Entscheidung. Als größte Stadt im Landkreis sei es fast schon eine Schande, dass vor Ort bisher noch keine passende Halle für derartige Großveranstaltungen gebaut wurde. Zumindest mit dem Catering, das vom Trachtenheim übernommen wurde, konnte Langhammer Königsbrunner Gastronomen mit ins Boot holen. Trotzdem: Gefeiert wurde auch in Bobingen.

Die CCK-Fangemeinde – zu vorgerückter Stunde waren es 400 Gäste – erlebte eine schillernde Ballnacht. Fetziger Sound der Partyband Sound Express lockte die fantasievoll kostümierten Mäschkerle, mit Walzermelodien, Cha-Cha-Cha, Jive und Hardrock-Sound auf die große Tanzfläche. Wer sich auf dem Parkett schließlich genug ausgetobt hatte, fand in der Bar, im Foyer Cocktails und die passende Ruhe für Plaudereien oder ein Fotoshooting. Gekonnter Hüftschwung Als Gäste sorgte die Faschingsgesellschaft der Zusamtaler Bettschoner, mit ihrer Show „Carneval di Venezia“ für einen ersten Höhepunkt. Mit ihrem Prinzenpaar Magda I. und Mike II., entführten Tänzerinnen und Tänzer, in prunkvollen, auch sexy Kostümen, die Gäste in das ganz spezielle Faschingstreiben der Lagunenstadt. Nostalgische, italienische Hits von den 1950er- bis zu den 1980er-Jahren ließen so manche Urlaubserinnerungen aufkommen. Wenig später ging es mit dem flotten Auftritt der Männer Showtanzgruppe, die Taktlosen 2.0, abermals so richtig zur Sache. Mit einer humorvoller und temperamentvollen Choreografie begeisterten auch Griechen, Gladiatoren oder auch Steinzeit-Urmänner. Vor allem Frauen aller Altersgruppen fieberten beim gekonnten Hüftschwung der Gruppe lauthals mit. „Die Taktlosen werden von Jahr zu Jahr perfekter, eine tolle Show“, war sich das Ehepaar Christa und Karl Gleich, das gemeinsam mit ihren drei erwachsenen Kindern nebst Partnern zum Ball gekommen war, einig. Lob gab es für das „großzügige Platzangebot in der Singoldhalle“ und den „flotten Service der Bedienungen“. Atemberaubende Akrobatik Kurz vor Mitternacht war es dann so weit mit kampflustigen Kelten, atemberaubender Akrobatik tauchte die Showtanzgruppe des CCK, gekleidet in schillernde Roben, nach „verborgenen Schätzen“. 22 Tänzer und Tänzerinnen in 77 Kostümen rissen ihr Publikum zu tosenden Beifallsstürmen hin. Vor der lautstark geforderten Zugabe verteilte das Prinzenpaar an verdiente Personen Orden. Im Anschluss folgte die feierliche Ziehung der Tombolagewinner, Anton Fries (Fitness-Gutschein) Alexander Imhof (AEV, VIP- Lounge) und Bianca Olbrich (Reisegutschein). Danach durfte getanzt werden. Präsident Jürgen Langhammer ergänzte die Bühnenshow von Sound Express mit einer brillanten Gitarreneinlage zum unvergesslichen Sound von Steppenwolf aus dem Film „Easy rider“, „Born to Be Wild“. Mehr Eindrücke vom Ball des CCK gibt’s im Internet unter www.schwabmuenchner-allgemeine.de/bilder.

