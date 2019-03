vor 24 Min.

Beim Buchloben gibt‘s eine Geburt zum Abschied

Bei ihrem letzten Auftritt dreht das Moderatoren-Duo Liberator und Libella noch einmal richtig auf. Ein Pfarrer kredenzt zum Buch den passenden Schnaps.

Von Andrea Collisi

Dass der Königsbrunner Bücherfrühling zeitlich mit der Jahreszeit zusammenfällt, überrascht wenig. Dass die Auftaktveranstaltung genau auf das Datum des Frühlingsbeginns fällt, schafft das Team um Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher nicht immer. Was aber immer der Fall sei, ergänzte Kathrin Jörg, die Leiterin der Stadtbücherei, dass die Veranstaltung „Die Chance ein Buch zu loben“ in kürzester Zeit ausgebucht sei.

Tatsächlich erfreut sich das Konzept äußerster Beliebtheit. Neben acht interessanten Buchbelobigungen (siehe Infokasten) – alle in zeitlicher Begrenzung von acht Minuten – wurde der Abend von der großartigen Musik durch das Trio Triaphon mit Alexandrina Simeon, Joachim Holzhauser und Andreas Bauer begleitet. Leider zum letzten Mal von den Schauspielern Christian Beier als Liberator und Daniela Reith als Libella moderiert. Sie sind es auch, denen die Aufgabe zufällt, die Buchlober freundlich sanft oder auch wenn nötig hartnäckig von der Bühne zu holen, sollten sie die acht Minuten unterschreiten.

Zu Geschichten aus der Provence gibt es Pastis

Das gelingt dem einen besser als dem anderen, aber der Spaß der Veranstaltung ist es ja auch gerade, wenn sich die beiden Zeitwächter, in immer passend zum Buchinhalt verkleideter Weise eine Einlage ausgedacht haben – heuer auch mit zwei, drei Gesangseinlagen. Diese trägt wesentlich zum Unterhaltungswert bei. „Ich hatte befürchtet, das wird eine schrecklich trockene Angelegenheit, aber das war ja ein herrlich unterhaltsamer Abend“, bekannte Buchlober Pfarrer Bernd Leumann, der erstmals dabei war. Er hatte ein französisches Standardwerk mitgebracht mit dem er bei seinem viermonatigen Aufenthalt in der Provence stets konfrontiert wurde. Dazu spendierte er später beim Sektempfang eine Flasche Pastis.

Sein evangelischer Amtskollege Ernst Sperber, der als allererster auf die Bühne kam, seufzte schon zu Beginn: „Oh, ich wusste gar nichts von der Zeitbegrenzung. Wer mich kennt, der weiß: Acht Minuten brauche ich bei meinen Predigten allein für die Einführung.“ Und so kam es dann auch. Zwei Halleluja singende Engel holten ihn dann aus seinen begeisternden Ausführungen zu „Die Tage die ich mit Gott verbrachte“. Ein Kind kam durch die Schauspieler nach der Belobigung der Jahrhundert-Trilogie von Sibylle Leimer auf die Welt, da es dort unter anderem auch um die Hebamme Henny ging.

Literarische Vorpremiere beim Königsbrunner Buchloben

Eine besondere Belobigung gab es von Büchern der zwei Schwestern Brigitte Diefenthaler und Gudrun Grägel. Beide schreiben schon seit Jahren, die eine Thriller die andere eher Krimis. Diefenthalers „Ins Dunkel geboren“ ist bereits verlegt, Gägel wird im Juni nochmals eine Premierenlesung geben, wenn ihr Werk verlegt ist, das sie im Manuskript vortrug. Besser als eine Punktlandung vollzog Klaus Dieter Bader, der sein Buch in nur fünfeinhalb Minuten und dennoch höchst spannend vorstellte. Dazu lieferte er noch Kopfkino für die Zuhörer mit der Bitte, sich die Oma doch als die erwachsen gewordene Pippi Langstrumpf vorzustellen. Da waren selbst Liberator und Libbella (fast) ausgetrickst. Umso mehr durften sie wieder ihres Amtes walten bei der letzten Buchvorstellung und brachten einen Kollaps zur Buchbelobigung „Kollaps“. Marion Kehlenbach pries zuvor „Die Farbe von Milch“, das in die Alternativ-Beststeller-Liste aufgenommen worden war. „Ein Geschenk meines Mannes, das mich so sehr packte, dass ich schnell auslesen musste“ , bekannte die Gründerin des Literaturkreises.

Seit Jahren kommen Sonja Psader und Gudrun Manke aus Bobingen zu der Veranstaltung. Ihnen gefällt, das Gesamtkonzept „und dass normale Leute und keine Literaturprofessoren die Bücher vorstellen.“ „Die Briefe aus der Mühle“ und „Kollaps“ wollen sie nach der Belobigung lesen. Zuhörerin Hildegard Elsner entschied sich für die „Briefe aus meiner Mühle“.

