Beim Urlaub hört das grüne Gewissen auf

Hochbetrieb herrscht in der Ferienzeit auf den Flughäfen wie zum Beispiel in München. Dabei erfreuen sich unter anderem Fernreisen großer Beliebtheit.

Trotz laut geführter Debatten zum Klimaschutz wollen die Menschen im Augsburger Land auf ihren Komfort im Urlaub nicht verzichten.

Von Brigitte Mellert

Das grüne Gewissen der Kunden ist im Landkreis noch sehr zaghaft ausgeprägt: Noch immer steigt die Nachfrage nach Billigfluglinien und Fernreisen. Zwar werden nachhaltige Urlaubsangebote immer beliebter, jedoch ist jeder gute Vorsatz vergessen, sobald herkömmliche Angebote mit niedrigen Preisen locken. Das hat eine Umfrage in mehreren Reisebüros aus dem Augsburger Land ergeben.

Die Aussagen überraschen nicht. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des ARD-Deutschlandtrends zeigt, dass zwar jeder Vierte weniger fliegen will – aber auch, dass zwei Drittel der Befragten an ihrem Flugverhalten nichts ändern werden. Das betrifft Vielflieger, die häufiger als zweimal jährlich fliegen, sowie auch Wenigflieger, die ein- bis zweimal jährlich ins Flugzeug steigen.

Im Reisebüro Club Tours in Bobingen beobachtet Inhaberin Lisbeth Navarro einerseits zunehmende Fragen ihrer Kunden nach Umweltaspekten, andererseits ändert das wenig an Fernweh und Auswahl. Auf Kurzstrecken innerhalb Deutschlands oder Europas punkten allerdings ihrer Beobachtung nach zunehmend alternative Reisemittel, vor allem die Bahn aber auch das Auto. Bei größeren Distanzen bleibe jedoch das Flugzeug zwangsläufig erste Wahl. Bei Kreuzfahrten gibt es hingegen keine Alternative zum Schiff. Allerdings gibt Navarro gerne ihren Informationsstand zu den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit an Bord weiter. Die Veranstalter selbst würden jedoch in ihren Kundeninformationen noch zu wenig auf entsprechende Fragen eingehen. So sind im großen Ganzen bislang wenig Veränderungen zu beobachten. Es müsse sich noch zeigen, was aus der in der Politik erst frisch angestoßenen Debatte um Reisemittel werde.

Interesse an nachhaltigen Anbietern wächst

Auch Andreas Stetter im Reisebüro Reisewelt24 in Meitingen beobachtet: „Das Interesse an nachhaltigen Anbietern ist gewachsen“, sagt er. Diese Anbieter unterstützen weltweit lokale Unternehmen, arbeiteten nicht mit großen Hotelketten zusammen und unterstützten das Aufforsten der Regenwälder. Allerdings ließen sich noch immer viele Kunden von Billigflügen locken. Stetter sagt: „Die Nachfrage der Billigfluglinien und der Fernflüge steigt seit Jahren an.“ Auch die Zahl der Urlauber, die mit dem Auto in die Ferne fahren, sei nicht gesunken.

Im Reisebüro Stiller in Stadtbergen beobachtet Inhaberin Eva-Maria Schneider: Der Komfort steht für Urlauber im Vordergrund. „Es wird viel gesprochen, aber in der Praxis wird kaum etwas umgesetzt.“ Irgendwie kann sie ihre Kunden auch verstehen und betont: „Das richtige Maß ist sinnvoll.“ Billigairlines und Inlandsflüge biete sie daher nur ungern an.

Kreuzfahrten boomen

Auch im Reisebüro24 in Schwabmünchen hält sich das grüne Gewissen der Kunden in Grenzen: „Flug- und Fernreisen sind nach wie vor sehr beliebt bei uns, und viele Kunden fragen explizit nach Billigflug-Angeboten ab Memmingen“, sagt Ronald Kocsner. Vor allem Kreuzfahrten boomen, wobei es nach seiner Ansicht bei der Debatte um diese Form des Urlaubs viele falsche Informationen gibt: „Zu 90 Prozent sind Frachtschiffe auf unseren Meeren unterwegs – dann darf man auch nichts mehr einkaufen, was aus China kommt. Außerdem hat sich in den letzten Jahren bei den Kreuzfahrtschiffen in Sachen Emissionen einiges verbessert.“ Die Nachfrage nach ökologischem Urlaub sei so langsam im Kommen: „Doch das Angebot ist noch sehr überschaubar. Da müssen wir uns auch erst mal einarbeiten.“

Das Reisebüro Helmut Ziegelmeier in Fischach ist nach Auskunft von Leiterin Claudia Ziegelmeier nach wie vor „gnaglt voll“. Auch sie kann bei ihren Kunden kein Umdenken erkennen, die Nachfrage nach Flugreisen und Kreuzfahrten ist ungebrochen hoch. Allerdings meint sie ab und an bei Urlaubern ein schlechtes Gewissen erkennen zu können. Trotzdem überwiege am Ende die Sehnsucht nach Erholung. Zwar bietet das Büro auch Reisen an, die soziale Projekte fördern, das Interesse daran sei bei den Kunden jedoch nicht da. „Diese Angebote werden leider ignoriert“, sagt Ziegelmeier. Der Kundenwunsch steht im Vordergrund. "

