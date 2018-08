07.08.2018

Bereit für die neue Mostsaison

Weil Äpfel und Birnen früher reif werden, wirft der Königsbrunner Gartenbauverein die Presse schon bald an

Der Königsbrunner Gartenbauverein fängt in diesem Jahr früher mit dem Mostbetrieb an. Das hat der Vorstand in Anbetracht des heißen Sommers entschieden.

Durch die Hitze werden die ersten Äpfel schon jetzt reif, teilweise drei Wochen vor dem normalen Termin. Und da sich bei den Gartlern auch schon die Nachfragen nach dem Start der Mostpresse häuften, wurde der erste Mosttermin auf Samstag, 18. August, vorverlegt. Ab sofort kann man sich für Press-Termine anmelden. Auswirkungen hatte die Hitze aber auch auf die Vorstandsmitglieder: Bei 35 Grad in ihrem normalen Büro verlegten sie ihre Sitzung lieber nach draußen in den Schatten eines Baumes.

Ein Projekt, das im vergangenen Jahr sehr erfolgreich lief, findet 2018 eine Neuauflage: Der Gartenbauverein holt auch in diesem Jahr Äpfel und Birnen ab, die die Besitzer der Bäume nicht selbst verwerten können. „Gutes Obst soll verwertet werden und darf nicht in den Abfall“, finden die Verantwortlichen des Gartenbauvereins. Der gewonnene Saft wird dann bei Veranstaltungen des Vereins angeboten. Außerdem wird wieder ein Teil des Erzeugnisses an einen Kindergarten in der Stadt gespendet. Wer sein überschüssiges Obst abgeben möchte, kann sich per E-Mail melden unter mosten@gbv-koenigsbrunn.de.

Wichtige Tagesordnungspunkte waren die Beschaffung einer neuen Wippsäge und der Mostereibetrieb. Da die Wippsäge seit Wochen defekt ist, wurde einstimmig beschlossen, eine neue anzuschaffen. Weiter wurden die Vorbereitungen zum Mostfest besprochen. (AZ)

Wer sein Obst pressen lassen möchte, kann sich ab sofort anmelden auf der Internetseite www.gbv-koenigsbrunn.de/mosten. Auch eine telefonische Anmeldung ist möglich unter der Nummer 08231/9278832.

