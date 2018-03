vor 34 Min.

Bereitschaft im Zeichen des Roten Kreuzes

Die gute Bilanz zeigt: In der Bereitschaft Langenneufnach wird in vielen Gruppen eine Menge geleistet.

Bilanz über 2017 und eine Zeit voller Aktivitäten zog die Rotkreuz-Bereitschaft Langenneufnach bei ihrer Jahreshauptversammlung. Aus dem Bericht der Bereitschaftsleitung ging hervor, dass zurzeit 126 Mitglieder ehrenamtlich tätig sind. 2017 erbrachten 86 Dienstbegeisterte rund 7900 Stunden, davon über die Hälfte im Rettungsdienst. Als Spitzenreiter zählten Josef Eichinger, Andreas Fischer, Helmut Kleber und Johannes Schmid.

Die stellvertretende Bereitschaftsleiterin Katharina Hauser berichtete über den Fachdienst Soziales und Betreuung sowie acht Blutspendetermine in Fischach und Langenneufnach. Weiterhin wurde die komplette Essensversorgung bei verschiedenen Einsätzen, wie zum Beispiel dem Bergrennen Mickhausen, oder beim Neujahrsfrühstück der Bereitschaft oder der Kuchenverkauf beim Oktoberfest ge-stemmt.

Das Team Technik und Sicherheit hat insgesamt 325 Stunden beim Einsatz des großen Stromaggregates und der Instandhaltung der Fahrzeuge geleistet. Der Fachdienst IuK war bei verschiedenen Anlässen wie Bergrennen, bei Faschingsumzügen und beim Landkreislauf für den kompletten Funkverkehr zuständig.

Zu den Aktivitäten der Bereitschaft Langenneufnach zählen unter anderem auch die Breitenausbildung mit etwa 20 Erste-Hilfe-Kursen, die Durchführung des Schulsanitätsdienstes in Fischach, die Wertstoffhofbetreuung in Langenneufnach sowie die Seniorengymnastik unter Leitung von Tanja Schmid. Ein weiterer Beitrag ist die alljährliche Nikolausaktion. Der Erlös in Höhe von 380 Euro wurde komplett an das eigene Jugendrotkreuz gespendet. Dort werden durch ein sehr engagiertes Team unter Leitung von Theresa Eichinger zurzeit 25 Kinder betreut: Von geselligen Spielen, kleineren Ausflügen über erstes Rotkreuz-Wissen und Zeltlager beim Ferienprogramm bis zur Darstellung von Unfallszenarien ist hier alles geboten.

Nicht zu vergessen das neueste Projekt: die Teddyklinik. Dabei besucht das Jugendrotkreuz Kindergärten, um mit den kleinen den Ablauf eines Krankenhausbesuches am Beispiel der eigenen und „erkrankten“ Teddybären durchzuspielen.

Mehrfach hervorgehoben wurde auch die gute Zusammenarbeit zwischen der Erwachsenengemeinschaft und dem Jugendrotkreuz: So brauche einem um die Zukunft des BRK in Langenneufnach nicht bange sein. Diesen Eindruck gewannen auch Bereitschaftsleiter Georg Egger, die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Stefanie Knöpfle, Wachleiter Gerald Eichinger sowie Bürgermeister Josef Böck.

Die Ehrung verdienter Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft im BRK galt für zehn Jahre Anna Eichinger und Markus Miller, für 15 Jahre Stephanie Thoma und Johannes Schmid, für 30 Jahre Dr. Peter Feil sowie für 40 Jahre Rosemarie Hartl, Maria Kleber, Brigitte Sommer, Reinhold Knoll, Johann Mayr und Ferdinand Sprenger. Gar 55 Jahre sind dabei: Irmgard Wessel, Martin Thoma, Adolf Egger, Josef Miller und Konrad Jaser. Als neues Mitglied in der Bereitschaft wurde Lukas Schlenz begrüßt.

Bereitschaftsleiter Georg Egger dankte allen Mitgliedern sowie der komplett anwesenden Leitungsrunde für deren tatkräftige Mitarbeit im vergangenen Jahr.

Nur durch gegenseitige Unterstützung können die vielfältigen Aufgaben gemeistert werden: Hier werde der Gedanke des Roten Kreuzes wahrhaft gelebt.

Themen Folgen