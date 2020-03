vor 20 Min.

Bernd Müller: Kitas, Bad und Wohnungen haben Priorität

Bernd Müller (SPD) will als Bürgermeister von Bobingen wiedergewählt werden. Wir haben ihm vor der Wahl sieben Fragen gestellt.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Ich wünsche mir, dass das ehrenamtliche Engagement der zahllosen fleißigen Helfer in Bobingen nie abreißt und weiterhin die Menschen im Sinne des gegenseitigen Respekts und Toleranz miteinander umgehen. Ferner wünsche ich mir von Bund und Freistaat endlich den barrierefreien Umbau des Bobinger Bahnhofes.

Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Konsequenter Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum (Bahnhof, Straßen, Geschäfte u.ä.). Auch sollten wir bei Freizeiteinrichtungen (zum Beispiel dem Neubau des Hallenbades) auch an die Bedürfnisse der Senioren denken. Die bestehenden Angebote zur Unterstützung von Senioren werden wir ausbauen.

Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Ich persönlich nutze Insta-gram. Ich erachte den Einsatz von Neuen Medien als durchaus sinnvolle Ergänzung zur Informationsbeschaffung. Leider lassen aber sehr viele Nutzer von sogenannten sozialen Medien sowohl Anstand als auch Niveau vermissen. Zur Meinungsbildung nutze ich persönlich bevorzugt bewährt zuverlässige Printmedien sowie Funk und Fernsehen.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Bobingen verfügt über so viele wunderbare Orte: der Singoldpark, das Untere Schlösschen, die Mittlere Mühle, unsere Ortsteile, unser Stadtwald, die Wertachauen. Ich fühle mich überall in Bobingen heimisch.

Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Zuverlässig, konsequent, gerecht, kreativ, rasche Auffassungsgabe, kann delegieren, gut strukturiert, entscheidungsfreudig, erfahren.

Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Ungeduld.

Wenn Sie die Wahl gewinnen, welche drei Themen wollen Sie als Erstes anpacken?

Drei Themenfelder stehen für Bobingen in den kommenden Jahren ganz oben auf der Agenda: 1. Bauen: Kitas, Hallenbad, Wohnungen. 2. Stadtgesellschaft: weitere Vernetzung und Stärkung des Ehrenamtes, Zusammenhalt durch Wertschätzung, stärkere Bindung junger Menschen an den Ort. 3. Nachhaltigkeit: Modernisierung der Wasserversorgung, Klimaschutz, Verkehrswende. In all den genannten Themen haben wir bereits wichtige Weichen gestellt. Ich bin bereit. (mcz)

