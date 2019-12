vor 58 Min.

Besinnliche Klänge zum Advent

Feierliche und perfekt organisierte Aufführung der Sing- und Musikschule Königsbrunn

Von Regina Elias

Einen besinnlichen Nachmittag erlebten die Besucher des traditionellen Adventskonzerts der Sing- und Musikschule Königsbrunn in der Kirche „Zur Göttlichen Vorsehung“. Feierlich und stimmungsvoll läutete das Königsbrunner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Teichner mit Mozarts Ouvertüre zum lyrischen Drama „Idomeneo“ den Nachmittag ein, bevor Bürgermeister Franz Feigl in seiner Ansprache verkündete, dass dieses Konzert einer ehemaligen Mitarbeiterin gewidmet sei. Monika Galkin, die fast 20 Jahre lang unter anderem Harfe, Hackbrett und Gesang an der Musikschule Königsbrunn unterrichtete, ist aus gesundheitlichen Gründen aus dem Schuldienst ausgeschieden und erhielt so in diesem Rahmen anerkennenden Beifall für ihr jahrelanges Engagement.

Den Zuschauern wurde ein erstklassiges Konzert dargeboten, welches sich nicht nur hinsichtlich der Musikauswahl stimmig dem Advent widmete, sondern auch mit knapp anderthalb Stunden Dauer genau das richtige Maß fand, um die Aufmerksamkeit und Freude bei den Besuchern aufrecht zu erhalten.

So fügte sich auch die mit großem Engagement vom Stadtjugendorchester unter dem Dirigenten Christoph Günzel dargebotene Konzert-Ouvertüre „A New Day Dawning“ des japanischen Komponisten Naoya Wada, in der Sonnenauf- und -untergang beschrieben werden, hervorragend in die Gesamtatmosphäre ein. Sanft und filigran wirkten die Klänge des Gitarrenensembles unter der Leitung von Musikschulleiter Robert Weisser, die mit drei technisch perfekt ausgeführten kurzen Stücken, darunter zwei walisischen Traditionals, ebenso mit der Vorweihnachtszeit harmonierten. Gleiches gilt für Thomas Meiers Gitarrenorchester, das mit einem speziell auf Gitarren zugeschnittenen Arrangement des altbekannten Winterliedes „Jingle Bells“ einen Klassiker zum Besten gab.

Aber auch kleinere Ensembles wie das Klarinettenquartett, geleitet von Anja Lichtblau, oder das Stadtjugend-Vororchester unter der Leitung von Evelyn Renner, reihten sich mit ihren Darbietungen in die festliche Stimmung ein. Auch wenn es rhythmisch aus dem Rahmen zu fallen schien handelte es sich beim Auftritt der Band von Johannes Gretz mit dem Song „El burrito De Belén“ um ein spanisches Weihnachtslied, bei dem die Solisten gesanglich überzeugen konnten. Weihnachtlich mutete auch die „Italian Suite“ in vier Sätzen an, die vom Streichorchester, geleitet von Elisabeth Petz, präsentiert wurde.

Ein besonderes Highlight, das verdientermaßen mit großem Beifall belohnt wurde, war der von Elisabeth Petz und Robert Weisser mit dem Orchester der Musikschule einstudierte Beitrag. Äußerst gefühlvoll, nachdenklich, aber zugleich facettenreich und dynamisch ließen die Musiker das von Christoph Teichner arrangierte Weihnachts-Potpourri „Winter Wind“ erklingen und schufen damit für einen Moment innige Augenblicke und ein fantastisches Klangerlebnis.

Schließlich durften nach langem Stillsitzen endlich auch die jüngsten Teilnehmer des Konzerts auf die Bühne. Zusammen mit deren Leiterin Natalie Rohrer zeigten der Kinder- und Pop-Chor seine Freude beim Singen und zog mit den Stücken „Kleiner Stern“ und „Es werde Licht“, die bereits aus Rohrers neuem Album stammten, das Publikum in den Bann. Nach dem traditionell von allen Anwesenden gemeinsam gespielten und gesungenen Weihnachtslied „Macht hoch die Tür“ ernteten die Musikschule, der Freundeskreis sowie alle Helfer für ihr feierliches und perfekt organisiertes Adventskonzert einen verdienten und langen Schlussapplaus. Auch Kulturreferent Christian Toth lobte das Konzert und stellte vor allem die „positive Entwicklung im Bereich Qualität und Quantität“ heraus.

