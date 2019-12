10.12.2019

Besinnliche Stunde bei gedämpftem Licht

In der Großaitinger Pfarrkirche St. Nikolaus geht es ruhig in den Advent

Von Hieronymus Schneider

Abseits vom Trubel der Weihnachtsmärkte gab es eine besinnliche Stunde in Großaitingen. Rabea und Ulf Birkenhauer haben das Konzert organisiert, und Pfarrer Hubert Ratzinger öffnete dafür die Pforten der Kirche St. Nikolaus. Der Generationenchor aus Wehringen unter Leitung von Sonja Kienle eröffnete mit den Liedern „An die Freude“ und „Ich bin bei Dir“.

Alpenländische Stubenmusik intonierten die fünf Damen des Wertachauer Saitenklangs mit „ Weihnachten im Ostrachtal“, worauf der Choral „Eröffnet die Pforten“ folgte. Das Vokalensemble Smoking Harmonists aus Graben zeigte seine Vielseitigkeit bei „Es wird scho glei dumpa“ und „Maria durch den Dornwald ging“. Auf der Panflöte spielte Rabea Birkenhauer „Mary’s Boy Child“, worauf Raphael Mayr Trommelschläge folgen ließ und Ulf Birkenhauer „The Little Drummer Boy“ sang. Die zehnjährige Nina Drechsel stimmte mit ihrer Trompete dazu ein. Am Piano lieferte Ulrich Euteneuer den Hintergrundsound. Nach den Liedern „Impuls“ des Generationenchors und „Abendruhe“ von den Smoking Harmonists zeigte der Generationenchor, dass er auch schwungvolle Gospelmusik beherrscht. Bei „This Little Light of Mine“ und „Heaven Is a Wonderful Place“ swingten nicht nur die Smoking Harmonists, sondern auch die Zuhörer in den Kirchenbänken mit. Besinnlicher wurde es dann wieder durch den Wertachauer Saitenklang mit der Weise „Sche langsam werd’s still“, und dann sang die erst vierjährige Emily mit kindlich-reiner Stimme „Kling Glöckchen“, wobei sie von ihrer Oma Rabea Birkenhauer zum Mikrofon hochgehoben wurde. Sie stimmte dann mit dem Chor in das Lied ein und fügte im Duett mit der Trompeterin Nina Drechsel noch einen Weihnachtsmix auf der Panflöte hinzu. Die Damen und Herren der Smoking Harmonists unter der Leitung von Matthias Klottwig sangen „When Israel Was in Egypt’s Land“ und „Es kommt ein Schiff geladen“, bevor Annett Eickert-Eberle die Geschichte eines kleinen Mädchens vorlas, die von einer großen Zeitungsredaktion wissen wollte, ob es das Christkind wirklich gibt. Die Antwort des gerührten Redakteurs überzeugte nicht nur das kleine Mädchen, sondern auch die Besucher dieses Adventskonzerts. Nach den Instrumentalstücken des Wertachauer Saitenklangs „Über die Berge schallt“ und „Adeste Fideles“ stimmte der Generationenchor das Lied „Friede auf Erden“ an und das gemeinsam mit den Zuhörern gesungene Lied „Macht hoch die Tür“ beendete den stimmungsvollen Abend. (rony)

