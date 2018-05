11.05.2018

Besondere Einblicke in die Königsbrunner Schätze

Am Muttertag präsentieren die Museen in der Stadt ein vielseitiges Programm

Am Sonntag fallen zwei besondere Tage zusammen: der Muttertag und der Internationale Museumstag. Die Königsbrunner Ausstellungen haben sich daher viel Programm einfallen lassen, um den Bürgern beim Muttertagsspaziergang ein paar Anziehungspunkte zu bieten. Alle Museen sind ab 14 Uhr geöffnet, das Archäologische und das Naturmuseum zudem auch vormittags von 10 bis 12 Uhr.

(Alter Postweg 1) Der Globus am Alten Postweg präsentiert Informationen über den Beginn des Warenhandels bis nach Indien. Die Besucher können am Gewürzstand neue Eindrücke sammeln. Um 14 Uhr gibt es italienische Renaissancetänze des Augsburger Geschlechtertanzes zu bestaunen. Mit ihren prächtigen Gewändern lassen die Tänzer das 16. Jahrhundert nochmals aufleben. Bei schlechtem Wetter treten die Tänzer in der Eishalle auf. Zum Thema Gewürze gibt es um 17 Uhr den Vortrag „Pfeffer, Nelken, Kardamom“ von Stefan Buß. Geöffnet von 14 bis 19 Uhr, Führungen kosten 1,50 bis 4,50 Euro.

(Schwabenstraße 38) Die Besucher können eintauchen in die Geschichte Königsbrunns und den bäuerlichen Alltag der Gründungssiedler des 19./20. Jahrhunderts erleben. Um 15 und 16 Uhr liest Heidi Kunzi aus dem Buch „Bachwies“ von Margot Kunzi heitere und besinnliche Passagen. Geöffnet von 14 bis 18 Uhr, Eintritt frei.

(Alter Postweg 1) Der Infopavillon ist wieder geöffnet. Die multimedialen Dioramen zeigen mit 13300 Zinnfiguren den Kampf um Augsburg, den Überfall auf den Tross des ottonischen Heeres sowie die Zerschlagung am Lech. Um 15 und 16 Uhr beginnt die Führung, die je 3 Euro pro Person kostet. Die Ausstellung kann zwischen 14 und 15 Uhr kostenlos besichtigt werden.

(im Keller des Rathauses) Gezeigt werden regional bezogene Funde aus archäologischen Grabungen von der Jungsteinzeit bis zum frühen Mittelalter. In einem Film und live erleben die Gäste, wie aus etwa 3000 Jahre alten Scherben wieder ein Gefäß entsteht. Geöffnet von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Eintritt frei.

(Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 54) Auf zwei Stockwerken können Besucher die heimische Natur mit ihren vielfältigen Lebensräumen und Tierarten entdecken. Die aufwendig gestaltete Ausstellung bietet Kindern die Chance, spielerisch die Flora und Fauna zu entdecken. Außerdem können die jungen Gäste hier Tiermasken gestalten und basteln. Geöffnet von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Eintritt frei. (AZ)

