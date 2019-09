00:35 Uhr

Besonderes an Hiltenfingen

Kinder lösen mithilfe der Einwohner Aufgaben

Unter dem Motto „Oh wie schön ist Hiltenfingen“ machten sich beim Ferienprogramm der Pfadfinderinnenschaft St. Georg 25 Kinder und Jugendliche auf den Weg, um bei einer Orientierungswanderung den schönsten Ort auf der Welt zu finden. Treffpunkt war der Zirkuswagen auf der Gemeindewiese. Dort konnten die Kinder die neu gebaute Treppe am Wagen einweihen, die von den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes über die Sommermonate angefertigt und rechtzeitig zum Ferienprogramm montiert worden war. Anschließend machten sich die Mädchen und Jungen in Kleingruppen auf den Weg, um die unergründeten Gegenden rund um Hiltenfingen zu erkunden. Mit verbundenen Augen wurden sie nach Schwabegg, Gennach und Westerringen gefahren. Von dort aus sollten sie den Weg nach Hiltenfingen finden und dabei verschiedene Aufgaben lösen. Besonders gefiel den Kindern das Tauschen. Ausgestattet mit einem Apfel mussten sie diesen in etwas Wertvolleres eintauschen. Und die besuchten Leute tauschten freundlich mit. Von einer Dose Leberkäs bis hin zu Stofftieren, Honig und Gummibärchen brachten die jungen Pfadfinder ihre Schätze mit zum Ziel. Bei einer weiteren Aufgabe sollten die Kinder Leute aus Hiltenfingen befragen, was diese besonders schön am Dorf finden. Die Befragten antworteten zum Beispiel, es sei schön, dass es in Hiltenfingen eine eigene Schule gibt. Auch beliebt bei den Leuten sind der Sportplatz, der Reitplatz und dass durch die neuen Baugebiete wieder viele junge Familien mit Kindern in Hiltenfingen wohnen.

Themen Folgen