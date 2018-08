vor 19 Min.

Bessere Rahmenbedingungen für Geburtenstation

Bürgerinitiative und Politiker möchten die Geburtenstation in Schwabmünchen erhalten. Bei einem Runden Tisch werden die wichtigsten Punkte erörtert

„Wenn man wirklich will, dass es an der Wertachklinik in Schwabmünchen dauerhaft eine Geburtenstation nicht nur für Kaiserschnitte, sondern auch für Spontangeburten gibt, ist dies auch machbar. Vorausgesetzt, man opfert eine heimatnahe und schwangerengerechte Entbindungsmöglichkeit nicht kommerziellen Interessen“ – darüber waren sich laut Pressemitteilung die Vertreter der Grünen, der Freien Wähler und der SPD einig, als sie sich mit Vertretern der Bürgerinitiative „Pro Geburtenstation Schwabmünchen“ zu einem Runden Tisch trafen. Carolina Trautner (CSU) konnte aus terminlichen Gründen nicht an dem Treffen teilnehmen.

Forderung: Attraktiver Arbeitsplatz für Hebammen

Dieses Ziel könne aber laut Pressemitteilung nur gelingen, wenn die Verantwortlichen des Krankenhauses, Parteien und Bürger sich massiv dafür einsetzen. Zudem müssten die materiellen und atmosphärischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche es für Hebammen attraktiv machen, auf der Geburtenstation in Schwabmünchen zu arbeiten. Allerdings müsse laut Bürgerinitiative auch die Politik die Möglichkeiten schaffen, eventuelle finanzielle Defizite auszugleichen, und die Bürger in der Region zeigen, dass sie wollen, dass Schwangere in Heimatnähe stressfrei ihre Kinder zur Welt bringen können. Und zwar ohne Angst, es in ein weiter entferntes Krankenhaus nicht mehr rechtzeitig zu schaffen und bei Hebammen entbinden zu müssen, die sie nicht kennen.

Petitionen im Kreistag und im Landtag, verbunden mit einer offiziellen Übergabe der bis dahin gesammelten Bürger-Unterschriften von „Pro Geburtenstation Schwabmünchen“ an die Gesundheitsministerin Melanie Huml sollen als nächste Schritte nach außen hin zeigen, dass Schwabmünchen und Umgebung eine dauerhafte Geburtenstation an der Wertachklinik haben will. Begleitet werden diese öffentlichen Aktionen im Hintergrund durch Gespräche und Treffen mit Hebammen, Ärzten und Klinikverantwortlichen, in denen Konzepte erarbeitet werden, welche eine dauerhafte Geburtenstation an der Wertachklinik Schwabmünchen ermöglichen.

Im Vordergrund stehe das Werben um Hebammen. Denn was helfen zum Beispiel mögliche Zuschüsse aus einem Förderprogramm, wenn es keine Hebammen gibt, für die sie verwendet werden können; darin waren sich die Teilnehmer am Runden Tisch auch einig. (SZ)

Themen Folgen