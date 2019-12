20.12.2019

Beswingt durch den Advent

Anna Biedermann und das An’D Sharp Quartet sorgen für Weihnachtsstimmung in Graben

Von Christian Kruppe

Proppenvoll war es im Gräbinger Kulturzentrum kurz vor Beginn des Konzerts des An’D Sharp Quartets, und so mussten weitere Tische und Stühle rangeschafft werden. Nach dem Erfolg im Vorjahr hat es sich wohl in der Region herumgesprochen, dass „Swinging Christmas“ mehr als nur ein Konzert, geschmückt mit einer Lesung ist.

Und gemessen am langen Applaus und dem Lob, den vor allem Bandleader Andreas Scharf am Ende des Auftritts bekam, waren die Besucher mehr als nur zufrieden. Was auch nicht wundert. Das An’D Sharp Quartet, bestehend aus Andreas Scharf am Kontrabass, Vicky Konrad an der Gitarre, Schlagzeuger Hebbe Heim und Wolfi Weber an der Trompete – diesmal unterstützt durch den Gesang von Matthias Wolff und Nina Sirch – legte sich richtig ins Zeug. Sie jazzten und swingten bekannte Weihnachtslieder in einer Güte, dass es sogar in den Stücken Szenenapplaus gab. Für die besondere Note sorgte die bezaubernde Anna Biedermann als Vorleserin. Auch wenn es, wie Scharf verriet, dauerte, bis sie sich in das Buch hineinfand. Am Ende war davon nichts zu merken. „Ich habe viele Weihnachtsbücher angeschaut, aber es sollte keine der üblichen Weihnachtsgeschichten sein“, erzählt Scharf über das Buch „Die Weihnachtsgeschwister“. „Es hat mehr den Faden wie bei Charles Dickens. Fies, immer noch fies und am Ende – das wird nicht verraten“, erklärte er, ehe Anna Biedermann loslegen durfte.

Die holte das Publikum tief hinein in die spannende Geschichte. Genauso lebhaft und gefühlvoll wie die Musiker zuvor ihre Stücke präsentierten, zelebrierte sie die Geschichte, die keineswegs leichte Kost ist. Gefesselt lauschten die Gäste ihren Vorträgen. Nur das Ende blieb offen. „Nächste Woche kann es ruhig bei Hans Grünthaler einen Ansturm geben“, forderte Scharf die Besucher zum Erwerb des Buches auf.

Dem musizierenden Bürgermeister und seinem Team ist es erneut gelungen, einen unterhaltsamen und besinnlichen Abend zu schaffen, der gerne auch länger dauern darf. Denn die Mischung aus einem guten Buch und beswingt jazzigen Weihnachtsliedern bietet einen wundervollen Kontrast zum Weihnachtsalltag.

Themen folgen