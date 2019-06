vor 54 Min.

Betreutes Wohnen in Schwabmünchen wächst weiter

Auf der Fläche dieses alten Bauernhofs an der Kreuzung Jahnstraße Singoldstraße entsteht eine betreute Wohnanlage mit 21 Wohnungen.

Die Stadt Schwabmünchen pocht bei dem Projekt auf die Einhaltung der vorgegebenen Stellplätze. V-Markt darf Tankstelle bauen.

Von Christian Kruppe

Eine überschaubare Tagesordnung bot die jüngste Bauausschusssitzung in Schwabmünchen. Schlanke acht Punkte galt es abzuarbeiten. Da die Anträge von Bauherren und Bauamt allesamt gut vorbereitet wären, kostete es die Räte die meiste Zeit, die eingereichten Pläne im Sitzungssaal zu begutachten. Bis auf ein Projekt brauchte es meist keine weiteren umfassenden Erläuterungen mehr. So darf der V-Markt seine neu geplante Tankstelle samt Waschanlage bauen, obwohl der Bebauungsplan für die Erweiterung des Supermarktes noch in Arbeit ist. „Das soll auf dem bestehenden Areal passieren, da ist das schon alles genehmigt“, stellt Bürgermeister Lorenz Müller dazu fest.

Einzig bei einem in der Singoldstraße geplanten Betreuten Wohnen bestand vermehrter Erklärungsbedarf. Beim 21 Wohneinheiten umfassenden Projekt pocht die Stadt auf die Einhaltung der 21 vorgegebenen Stellplätze. „Uns ist klar, dass nicht jeder der Bewohner ein Auto haben wird, aber es wird auch Besuch geben. Wir wollen den Parkdruck in diesem Bereich nicht erhöhen“, erklärt Müller.

Betreutes Wohnen soll zu keiner normalen Wohnanlage zurückgestuft werden

Zudem will die Stadt vermeiden, dass das Betreute Wohnen in ein paar Jahren plötzlich zu einer normalen Wohnanlage zurückgestuft wird. Daher wurde mit dem Eigentümer eine dingliche Sicherung über eine Grunddienstbarkeit vereinbart. Auch die Abweichung der Geschossflächenzahl ist kein Problem, wie der Bürgermeister erläutert. „Wenn man die Flächen auf die der reinen Wohnnutzung reduziert, und die Büro- und Gemeinschaftsräume rausnimmt, dann ist die Überschreitung der Vorgabe aus dem Bebauungsplan nur minimal“, erklärt er.

Im Bezug auf die Dachform wünschte sich Helmut Kugelmann (CSU) ein Satteldach oder eine Begrünung des geplanten Flachdachs. Josef Alletsee (Freie Wähler) stimmte dem zu, wobei er bezweifelte, dass sich die Dachform ändern lässt. Da ein Gründach in einer ersten Planung schon einmal vorgesehen war, wird der Hinweis darauf in die Baugenehmigung mit aufgenommen.

