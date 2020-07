12:39 Uhr

Betreuung: Im Kinderhaus in Langenneufnach entstehen über 100 neue Plätze

So soll das erweiterte Kinderhaus St. Martin in Langenneufnach nach Fertigstellung aussehen. Insgesamt verfügt es nach der Erweiterung über acht Gruppen.

Plus Die Bauarbeiten für das 3,6-Millionen-Projekt in Langenneufnach beginnen. Wie der Anbau aussieht und welche Möglichkeiten er bietet.

Von Karin Marz

Ab sofort gibt es im Kinderhaus St. Martin nicht nur Kinderlachen, sondern zusätzlich auch Baustellenlärm zu hören. Mit dem symbolischen Spatenstich starteten die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau, damit die Betreuungsplätze für derzeit 60 auf 176 Kinder erhöht werden können.

„Niemand hätte beim Neubau des Kinderhauses vor zwölf Jahren gedacht, dass wir aufgrund des Platzmangels nun bereits anbauen müssen“, sagte Kirchenpfleger Wilhelm Knoll, der sich über den Beginn der Bauarbeiten freut. Bis September nächsten Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, die von Architekt Roland Rieger geleitet werden.

Gemeinde erhält Fördergelder in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro

3,6 Millionen Euro kostet der Erweiterungsbau, der sich ebenerdig an das bestehende Untergeschoss Richtung Rathausstraße anschließt und in Holzbauweise errichtet wird. Fördergelder erhält die Gemeinde in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro und der kirchliche Träger gewährt einen Zuschuss von 250.000 Euro.

Architekt Roland Rieger erläuterte, dass sich die Kosten für den Erweiterungsbau im Vergleich zum Bestandsgebäude, das vor zwölf Jahren gebaut wurde, aufgrund gestiegener Preise fast verdoppelt haben. Achtzig Prozent der Bausumme wurde bereits ausgeschrieben und die Kosten liegen momentan sogar noch unter den Kalkulationen.

Erarbeitet hatte Rieger die Pläne für den Erweiterungsbau gemeinsam mit dem Träger, den Mitarbeitern des Kinderhauses, der Gemeinde, dem örtlichen Arbeitskreis und dem St. Ulrichswerk, deren Vertreter zum offiziellen Baubeginn gekommen waren. Vor Ort waren ebenso Vertreter der Baufirmen. Mit involviert in die Planungen war das Kita-Zentrum St. Simpert des Bistums Augsburg.

Im Neubau entstehen Küche, Speise und Mehrzweckraum

Im Neubau sollen künftig drei und im Bestandsgebäude eine Kindergartengruppe untergebracht werden. Damit sind alle vier Gruppen auf einem Geschoss um einen Innenhof angeordnet. Zusätzlich gibt es im Erdgeschoss des Bestandsgebäudes kleinere Umbauten, damit dann dort zwei Krippengruppen sowie zwei Hortgruppen eingerichtet werden können. Insgesamt verfügt das Kinderhaus dann über acht Gruppen.

Im Neubau entstehen zusätzlich Küche, Speise-, Personal- und Mehrzweckraum sowie Sanitär-, Technik- und Lagerräumlichkeiten. Im Garten gibt es ebenso Änderungen. Altersgerechte Bereiche im Süden sowie im Westen des Gartens sollen für die Kindergarten- und Hortkinder eingerichtet werden. Da dieser Gartenbereich auf verschiedenen Höhenniveaus liegt, soll dieser durch einen behindertengerechten Weg miteinander verbunden werden. Der Gartenbereich im Osten für die Kleinkinder bleibt unverändert.

Bürgermeister Gerald Eichinger hob die Dringlichkeit für das Bauvorhaben hervor, da einige Eltern für ihre Kinder momentan keinen Platz mehr bekommen haben und auf einer Warteliste stehen. Dies zeige auch, dass das Konzept des Kinderhauses sehr gut von den Eltern und Kindern angenommen werde, lobte Eichinger. „Zuerst gab es Überlegungen, einen zweiten Kindergarten zu bauen, doch dann haben wir uns für einen Anbau entschieden, um für alle Kinder einen gemeinsamen Kindergarten zu bieten.“

