00:34 Uhr

Betrüger an Telefon und Haustüre

Sie suchen ältere Opfer, doch die lassen sich nicht täuschen

So leicht wie sie meinen, haben es Betrüger im Umgang mit überraschten Bürgern nicht. Dieser Tage wurden der Polizei in Schwabmünchen wieder zwei Fälle bekannt, in denen Unbekannte zwei Frauen hereinlegen wollten. Doch diese reagierten vollkommen richtig, so die Polizei.

In Untermeitingen klingelte am Montag bei einer 63-Jährigen das Telefon. Aus einem früheren Gewinnspiel stünden ihr 151 000 Euro an Preisgeld zu. Um das Geld zu erhalten, müsse sie nur eine Nummer in Berlin anrufen. Dort nahm eine unbekannte Frau den Anruf entgegen und forderte sie auf, bestimmte Lose bei Amazon zu bestellen. Dann würde der Gewinn zur Auszahlung fällig. Die Untermeitingerin verzichtete auf den Rat und informierte stattdessen die Polizei.

Schwabmünchens stellvertretender Inspektionschef Robert Künzel weiß, was in solchen Fällen dahinter steckt: „Die Telefonnummern der Opfer werden oft aus Telefonbüchern recherchiert. Gezielt wird dabei nach Vornamen gesucht, hinter den ältere Personen vermutet werden. Diesen wird ein hoher Gewinn versprochen. In den meisten Fällen ist es so, dass vor der Auszahlung jedoch eine Gebühr fällig wird, die die Opfer überweisen oder auf einer Bank einbezahlen sollen.“ Der erhoffte Gewinn bleibe jedoch aus. Auch in diesem Fall sollte wohl das Gewinnversprechen auf eine betrügerische Form des Geldeintreibens hinauslaufen.

Was zwei Männer bei einer älteren Dame in Hiltenfingen erreichen wollten, ist noch ein Rätsel. Bereits letzten Donnerstag, so Künzel, erschienen sie an der Haustüte und gaben sich als Mitarbeiter der Lechwerke aus, die den Stromzähler wechseln sollten. Nachdem die Männer sich nicht ausweisen konnten, wurden sie von der Frau abgewimmelt. Es stellte sich heraus, dass keine Mitarbeiter der LEW unterwegs waren. Die Verdächtigen waren etwa 1,70 Meter groß, einer schlank mit langen lockigen Haaren, der andere stämmig. Beide sprachen mit ausländischem Akzent.

Die Polizei rät dringend, sich einen Ausweis zeigen zu lassen und in einem Verdachtsfall sofort sie Polizei zu verständigen, wenn Fremde Zutritt zur Wohnung wollen. (pit)

