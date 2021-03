vor 31 Min.

Betrunken und ohne Führerschein in Königsbrunn unterwegs

Keinen gültigen Führerschein, dafür einen ordentlichen Alkoholpegel: ein Autofahrer hat sich in Königsbrunn ordentlich Ärger mit der Polizei eingehandelt.

Betrunken und ohne Führerschein hat die Polizei am Dienstag einen Autofahrer in Königsbrunn am Steuer erwischt. Wie die Polizei berichtet, wurde der 52-Jährige gegen 10.20 Uhr auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hat. Zudem schlug der Alkoholtest an: 0,9 Promille ergab eine Atemprüfung vor Ort.

Die Polizisten ließen den Mann so nicht weiterfahren und nahmen die Autoschlüssel an sich. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Führerschein. (adi)

