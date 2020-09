13:55 Uhr

Betrunkene Fahrerin versteckt sich in Müllhäuschen vor Polizei

Weil eine 40-Jährige betrunken hinterm Steuer saß, versteckt die sich in Untermeitingen vor der Polizei.

Eine 40-Jährige saß in Untermeitingen betrunken hinterm Steuer und wurde dabei beobachtet. Um der Polizei zu entkommen, versteckte sie sich in einem Mülltonnenhaus.

Schlechtes Versteck: Eine Autofahrerin wollte ihre Trunkenheit vor der Polizei verbergen und hat sich in einem Mülltonnenhaus in Untermeitingen versteckt – allerdings ohne Erfolg.

Eine Polizeibeamtin entdeckte die 40-Jährige in einem Mülltonnenhaus

Dem Polizeibericht zufolge besuchte die 40-Jährige am Donnerstagnachmittag eine Apotheke am Lechring in Untermeitingen. Ein Zeuge bemerkte, dass die Frau betrunken war hatte. Als sie sich anschließend hinters Steuer setzte und mit ihrem Auto davonfuhr, informierte er die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, wollte die Frau flüchten und versteckte sich in einem Mülltonnenhaus. Eine Polizeibeamtin entdeckte sie kurz darauf in dem Gebäude. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 40-Jährige erheblich alkoholisiert war. Sie musste ihren Führerschein abgegeben. (SZ)

