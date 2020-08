12:15 Uhr

Betrunkener Autofahrer überfährt in Bobingen um ein Haar ein junges Paar

Ein betrunkener Autofahrer übersieht in Bobingen ein junges Paar am Straßenrand, überfährt aber glücklicherweise nur ein Moped.

Glück hatte ein junges Paar, das gegen 2.55 Uhr am frühen Sonntagmorgen in der Bischof-Ulrich-Straße in Bobingen unterwegs war. Der junge Mann schob sein Moped auf der Fahrbahn, seine Freundin lief neben ihm. Plötzlich nahte von hinten ein Auto heran, knallte gegen den Motorroller und schleifte ihn 15 Meter weit mit bis das Auto an einen Zaun prallte und dort zum Stehen kam, berichtet die Polizei. Die jungen Leute und der Autofahrer, ein 29-Jähriger aus dem südlichen Landkreis, blieben unverletzt.

Der Autofahrer hatte die Fußgänger und das Moped offenbar übersehen. Wie die Polizei berichtet, stellte man bei dem Mann einen Alkoholwert von knapp zwei Promille fest. Er musste seinen Führerschein abgeben und sich auf ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs einstellen. Das Moped hat nur noch Schrottwert, den Gesamtschaden an ihm, am Auto und am Zaun schätzt die Polizei auf 10000 Euro.

88-Jähriger stürzt mit seinem Motorroller



Leicht verletzt hat sich ein 88-Jähriger bei einem Sturz von seinem Moped bei Großaitingen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann am Samstag gegen 16.35 Uhr die Wertachstraße entlang in Richtung Gnadental, als er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung zu Boden stürzte. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, den Sachschaden am Moped schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Polizei stoppt Radler mit getuntem Pedelec

Ziemlich flott war ein E-Bike-Fahrer am Samstagabend gegen 20.15 Uhr zwischen Schwabmünchen und Schwabegg unterwegs. Die Besatzung eines Streifenwagens kontrollierte das Pedelec und stellte fest, dass der 36-jährige Fahrer ein Tuningmodul angebracht hatte. Weil er dadurch deutlich schneller als Tempo 25 fahren konnte, hätte der Mann sein Zweirad versichern müssen. Da er eine solche Versicherung nicht vorweisen konnte, wird der Mann nun angezeigt.

