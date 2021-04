Betrunkener Rollerfahrer versteckt sich in Hofeinfahrt vor Polizei

Die Polizei wollte einen 24-jährigen Rollerfahrer in Bobingen kontrollieren. Doch dieser flüchtete und versteckte sich in einer Hofeinfahrt. Denn er war betrunken unterwegs.

Ein Rollerfahrer hat sich in einer Hofeinfahrt versteckt, um einer Polizeikontrolle zu entgehen. Doch der Versuch scheiterte, denn die Beamten entdeckten den Mann.

Rollerfahrer ist betrunken und ohne Führerschein in Bobingen unterwegs

Schnell war ihnen auch der Grund für die Flucht klar: Der 24-Jährige hatte über 1,1 Promille Alkohol im Blut, zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen und konnte keine Fahrerlaubnis für seinen Roller nachweisen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Freitag in den frühen Morgenstunden in Bobingen. Den Mann erwarten nun gleich zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.