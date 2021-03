vor 1 Min.

Betrunkener überschlägt sich und landet im Straßengraben

Ein 28 Jahre alter Mann hat sich bei Wehringen mit seinem Auto überschlagen. Der Mann hatte Alkohol getrunken.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war der Mann am vergangenen Freitag um 22.45 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2035 von Wehringen kommend in Richtung Bobingen unterwegs. Ohne dass ein anderes Fahrzeug daran beteiligt war kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht.

Nachdem ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille ergeben hatte, wurde dort auch eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3500 Euro. Weitere Schäden entstanden an einem Verkehrszeichen sowie einem Leitpfosten, den er umgefahren hatte. (SZ)

Themen folgen