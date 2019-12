10:39 Uhr

Betrunkener wirft mit Tretroller um sich

Seinen Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen muss ein 30-Jähriger. Er hatte in Schwabmünchen randaliert.

Die Polizei hatte ihn gegen 16.15 Uhr in einem Vorgarten in der Jahnstraße in Schwabmünchen aufgegriffen. Als der Eigentümer des Anwesens ihn ansprach, wurde der Mann beleidigend und warf mit einem Tretroller nach ihm. Als die Streife der Polizeiinspektion Schwabmünchen eintraf, hatte sich der Mann wieder beruhigt. Weil jedoch aufgrund seiner Alkoholisierung weiterhin Gefahr für sich oder andere bestand, verbrachte er die Zeit bis zu seiner Ausnüchterung im Arrest der Polizei. (mcz)

